تيك توك ووي تشات خارج قائمة المعاملات المحظورة

قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ألغت قائمة المعاملات المحظورة مع تيك توك ووي تشات التي صدرت في شهر سبتمبر، حيث سعت إدارة ترامب إلى حظر التنزيلات الأمريكية الجديدة لكلا التطبيقين المملوكين للصين.

وجاءت عمليات الإلغاء بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن هذا الشهر سلسلة من الأوامر التنفيذية في عهد ترامب التي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لتيك توك ووي تشات، وأمر وزارة التجارة بمراجعة المخاوف الأمنية التي تطرحها تلك التطبيقات.

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وخلال رئاسة دونالد ترامب، سعت وزارة التجارة أيضًا إلى حظر المعاملات الأخرى التي كانت تحظر فعليًا استخدام وي تشات في الولايات المتحدة وسعت لاحقًا إلى فرض قيود مماثلة من شأنها أن تمنع استخدام تيك توك.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة بأنها خطوة إيجابية. وقال المتحدث تشاي ليجيان: إن الصين تحث الجانب الأمريكي على احترام مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، والتوقف فوراً عن توسيع مفهوم الأمن القومي والتوقف عن إساءة استغلال سلطة الدولة بشكل تعسفي لقمع شركات التكنولوجيا الصينية.

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ووجه أمر بايدن وزارة التجارة لمراقبة تطبيقات البرامج مثل تيك توك التي يمكن أن تؤثر في الأمن القومي للولايات المتحدة.

خطر تيك توك:

بالإضافة إلى ذلك وجه الأمر بتقديم توصيات في غضون 120 يومًا لحماية البيانات الأمريكية. والتي تم الحصول عليها أو الوصول إليها من قبل الشركات التي يسيطر عليها خصوم أجانب.

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ويستخدم وي تشات، الذي تم تنزيله على الأقل 19 مليون مرة من قبل مستخدمي الولايات المتحدة، على نطاق واسع كوسيط للخدمات والألعاب والمدفوعات.

ويلغي الأمر التنفيذي لبايدن أوامر وي تشات وتيك توك التي أصدرها ترامب في شهر أغسطس. إلى جانب أمر آخر في شهر يناير استهدف ثمانية تطبيقات أخرى لبرمجيات الاتصالات والتكنولوجيا المالية.

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ووجه أمر ترامب الصادر في شهر يناير المسؤولين إلى حظر المعاملات مع ثمانية تطبيقات صينية. بما في ذلك Alipay من Ant Group و QQ Wallet و WeChat pay من تينسنت. ولم يتم إصدار أي حظر حتى الآن.

واستأنفت إدارة ترامب الأوامر القضائية التي تحظر الحظر على تيك توك ووي تشات. ولكن بعد أن تولى بايدن منصبه في شهر يناير، طلبت وزارة العدل الأمريكية إيقاف الاستئناف.

ولا تزال مراجعة منفصلة للأمن القومي الأمريكي للمنصة المملوكة لشركة بايت دانس، بدأت في أواخر عام 2019، نشطة.