تيك توك تضيف تطبيقات صغيرة إلى مقاطع الفيديو

أعلنت منصة تيك توك عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تضمين تطبيقات صغيرة، تسمى Jumps، في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتعد Jumps، التي تم إنشاؤها بواسطة موفري الجهات الخارجية، برامج وخدمات مصغرة يمكن لصناع المحتوى الارتباط بها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

ويمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم النقر فوق هذه الروابط لاستكشاف الوصفات وإجراء الاختبارات واكتشاف أدوات التعلم المفيدة وغير ذلك الكثير، مما يخلق تجارب أكثر ديناميكية وعملية.

على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يصنع مقطع فيديو للطهي، فيمكنه تضمين رابط لتطبيق الوصفات Whisk، الذي يسمح للمشاهدين بسحب ورقة وصفات داخل تيك توك بنقرة زر واحدة.

ويتم حاليًا اختبار الميزة، مع وجود مجموعة مختارة فقط من صناع المحتوى الذين لديهم القدرة على تضمين Jumps في مقاطع الفيديو الخاصة بهم. ولكن تيك توك تقول: إنها تطرح الميزة بعد مزيد من الاختبارات.

وعند مشاهدة مقطع فيديو يستخدم Jumps، يرى المشاهدون زرًا بالقرب من أسفل الشاشة، الذي يفتح المحتوى بعد ذلك عبر شاشة جديدة داخل تيك توك.

ويمكن لصناع المحتوى اختيار Jumps لإضافتها. كما يمكنهم بعد ذلك تخصيص المحتوى الذي يراه المشاهدون بعد النقر على Jump.

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تيك توك تطلق Jumps:

كانت الشركة تختبر Jumps بشكل شبه علني خلال الأشهر القليلة الماضية. ولكن يتم طرحها الآن لمجموعة أكبر من الأشخاص.

وأثناء التطوير والفترة التجريبية، عملت تيك توك مع مجموعة مختارة من الشركات لتطوير Jumps. بما في ذلك Whisk و Breathwrk و Wikipedia و Quizlet و StatMuse و Tabelog.

وفي إعلانها، تقول المنصة: إن موفري الجهات الخارجية، بما في ذلك BuzzFeed و IRL، سيكون لديهم Jumps قريبًا. وتفتح تطبيقات للمطورين الذين يرغبون في إنشاء تجاربهم الخاصة.

وقالت المنصة: يمكن لأي شخص التقدم. ولكن يتم تقييم عمليات الإرسال بناءً على مدى فائدتها التي يعتقد أنها ستكون مفيدة لمشاهديها.

وأوضحت المنصة أنه يمكن لجميع أعضاء صندوق Creator التابع لها في الوقت الحالي إضافة Jumps إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وسوف يراقب أداء كل Jump.

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يذكر أن تيك توك ليست الشركة الأولى التي تقدم فكرة التجارب الصغيرة الشبيهة بالتطبيقات عبر منصة فيديو.

ولدى سناب شات ميزة مشابهة يطلق عليها Minis، التي تتيح للمستخدمين مشاركة واستخدام التطبيقات والألعاب الصغيرة مع الأصدقاء.

ومثل Jumps، تعمل Minis على إنشاء HTML5، مما يجعل عملية إنشاء تطبيق مصغر عملية بسيطة نسبيًا لمن هم على دراية بتجربة تطوير الويب.

وأضاف تطبيق سناب شات حديثًا أيضًا القدرة على تثبيت التطبيقات بسهولة أكبر بالمقارنة مع ميزة Jumps.