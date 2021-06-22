أمازون توسع اهتمامها بشاحنات النقل الروبوتية

تمتلك شركة أمازون شركة لسيارات الأجهزة الذاتية القيادة، وتقوم بتجربة روبوتات التوصيل التي تسير عبر الرصيف، وتفكر الآن في الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة روبوتية ناشئة في مجال النقل بالشاحنات.

وتقدمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة مؤخرًا بطلب لشراء 1000 نظام قيادة ذاتية من Plus.ai، وهي شركة مقرها كاليفورنيا تعمل على تكنولوجيا النقل بالشاحنات دون سائق.

وتفكر أمازون أيضًا في شراء حصة بنسبة 20 في المائة في Plus.ai. وهي خطوة قد يكون لها آثار كبيرة في كيفية نقل الشركة لمنتجاتها حول العالم.

وأعلنت Plus.ai مؤخرًا عن خططها للاكتتاب العام عبر الاندماج العكسي مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أو SPAC.

وتخطط الشركة للاندماج مع Hennessy Capital V، وهي شركة SPAC التي رعت أيضًا الظهور العام للشركة الناشئة Canoo.

بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتلقى ما يقرب من 500 مليون دولار من الصفقة. وتقدر الصفقة قيمة Plus.ai بنحو 3.3 مليارات دولار.

اقرأ أيضًا:

أمازون تراهن على المركبات الذاتية القيادة:

ركزت أمازون، إحدى أكبر الشركات في العالم، اهتمامها على شاحنات النقل الروبوتية منذ سنوات.

وقامت الشركة بنقل بعض البضائع باستخدام منصات كبيرة ذاتية القيادة صممتها شركة Embark في عام 2019.

وبينما فشلت المركبات الذاتية القيادة إلى حد كبير في الارتقاء إلى مستوى الطموحات المبكر. لا يزال العديد من الخبراء متفائلين بشأن الظهور الوشيك لشاحنات النقل الذاتية القيادة.

وتمثل صفقة Plus.ai، في حالة إتمامها، أحدث مثال على قيام أمازون بزيادة رهاناتها على تكنولوجيا المركبات الذاتية القيادة.

وبالإضافة إلى Embark و Plus.ai، ساعدت أمازون في جولة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار في Aurora، وهي شركة ناشئة ذاتية القيادة يديرها الرئيس السابق لقسم السيارات الذاتية القيادة في جوجل.

واستثمرت أيضًا في شركة Rivian، وهي شركة سيارات كهربائية تعمل على تطوير شاحنات توصيل تعمل بالبطاريات.

وفي العام الماضي، استحوذت أمازون على Zoox، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير سيارتها الذاتية القيادة لغرض خدمات النقل التشاركي التجارية.