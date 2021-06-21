مايكروسوفت و حدث ويندوز 11 القادم – أبرز التوقعات

تعلن مايكروسوفت في يوم 24 القادم عن نظام التشغيل الجديد ويندوز 11.

وقد تسربت نسخة ويندوز 11 حديثًا، وهذا عرفنا على الكثير من مميزاته وامكانياته.

ومن المتوقع أن تعلن مايكروسوفت عن الأمور التالية في الحدث القادم:

واجهة ويندوز 11 الجديدة:

بينما قدمت مايكروسوفت واجهة جديدة في ويندوز 10، إلا أن هذه الواجهة كانت تطويرًا صغيرًا على واجهة ويندوز 8.1.

ولذلك لم تكن مفاجئة لجميع المستخدمين، ولكن يختلف الأمر مع النسخة الجديدة.

حيث اعتمدت مايكروسوفت على لغة تصميم جديدة، وهي مشابهة لنظام ويندوز 10X الذي قضت عليه مايكروسوفت قبل إطلاقه.

وحصلت قائمة إبدأ على أكبر التغييرات في ويندوز 11، إذ تم نقلها إلى منتصف الشاشة بدلًا من الطرف الأيسر.

كما تخلصت مايكروسوفت من تصميم المكعبات الذي ظهر لأول مرة مع ويندوز 8.1 وجعلت قائمة إبدأ أقرب لواجهة تصل منها إلى جميع محتويات الحاسوب.

اقرأ أيضًا:

ويشبه تصميم واجهة إبدأ الجديدة وطريقة عملها ما نراه مع أنظمة Mac وتطبيق Finder.

كما طبقت مايكروسوفت مجموعة من التغييرات البسيطة على الواجهة مثل جعل الحواف دائرية أكثر وتحسينات على استخدام النوافذ المتعددة أيضًا.

لكن لا تحتوي النسخة المسربة على جميع التغييرات التي طبقتها مايكروسوفت، لذا نتوقع المزيد من المفاجئات.

متجر ويندوز جديد:

لم يحصل متجر ويندوز 11 على تغييرات كبيرة في الواجهة، بل كانت التغييرات متعلقة بطريقة عمله مع المطورين تحديدًا.

حيث سمحت مايكروسوفت للمطورين بوضع متاجر داخلية في تطبيقاتهم، وهذا يجنبهم اقتطاع نسبة 15٪ من أرباحهم لصالح مايكروسوفت.

اقرأ أيضًا:

كما أن المتجر أصبح مفتوحًا للجميع، وهذا يعني أنك تستطيع تحميل جميع التطبيقات عبره مثل المتصفحات المختلفة بالإضافة إلى أي تطبيق مصمم ليعمل مع ويندوز.

وهذا يعني أن مايكروسوفت قد أرخت زمام الأمور قليلًا وتركت المطورين يضعون مايرغبون فيه داخل المتجر.

تحسينات كبيرة لمحترفي ويندوز:

كانت مايكروسوفت تحاول تشجيع مختلف المستخدمين على الإنتقال إلى أنظمتها، وخصوصًا المحترفين الذي كانوا يفضلون أنظمة ماك.

ولكن زيادة إستخدام النظام في فترة الوباء قد جعلت مايكروسوفت تفكر في مستخدميها الموجودين بالفعل.

لذلك فإن الشركة تعمل على تطوير الواجهة مع تطوير طريقة استخدام أكثر من تطبيق معًا في نفس الوقت، بالإضافة إلى العمل على زيادة استقرار النظام.

اقرأ أيضًا:

كما يحتمل أن نرى تطويرات على تطبيق إكس بوكس، حيث تعمل الشركة منذ فترة على دمج تجربة الألعاب مع نظام ويندوز وجعل التجربة مشتركة بين الجهازين.

وقد نرى بعض المميزات تأتي من نظام إكس بوكس إلى ويندوز 11 مثل تحسينات على أداء الألعاب وتقنية AutoHDR.

ترقية مجانية من مايكروسوفت:

يبدو أن نظام ويندوز 11 سوف يقدم ترقية مجانية لمستخدمي مايكروسوفت من مختلف الأنظمة.

وهذا أمر مشابه لما رأيناه مع ويندوز 10، حيث حصل كل ملاك الأنظمة القديمة على فرصة ترقية مجانية، ولكن يجب أن ننتظر إعلان مايكروسوفت الرسمي عن هذا الأمر.

تستحوذ مايكروسوفت على نسبة كبيرة للغاية من مستخدمي أنظمة التشغيل بحسب إحصائياتها، ولكن تزداد هذه النسبة عندما تضع المقرصنين في حسبانك.

ولذا من الطبيعي أن يكون حدث الإعلان عن ويندوز 11 أحد أهم الأحداث هذا العام خصوصًا وأن مايكروسوفت لا تعلن عن نظام جديد كل عام.

ترقبوا تغطيتنا لحدث الإعلان عن نظام ويندوز 11 يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.