ماذا يعني مصطلح Big Data أو البيانات الضخمة

يشير مصطلح Big Data “البيانات الضخمة” إلى البيانات الكبيرة جدًا أو السريعة أو المعقدة بحيث يصعب أو يستحيل معالجتها باستخدام الطرق التقليدية.
إن عملية الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات وتخزينها لأغراض التحليلات موجودة منذ وقت طويل. لكن مفهوم البيانات الضخمة اكتسب زخمًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما صاغ المحلل الصناعي دوج لاني التعريف السائد الآن للبيانات الضخمة أو Big Data.
تعريف ال Big Data
Big Data هي مجموعة من البيانات الضخمة في الحجم، التي تتولد بسرعة غير ثابتة و تزداد وتنمو بشكل كبير بمرور الوقت. يصعب التعامل معها باستخدام أجهزة معالجة و تخزين البيانات التقليدية. يرجع السبب في أن مصدر البيانات ينتج كمية هائلة من المعلومات بشكل مستمر. علىى سبيل المثال فإن بورصة نيويورك تنتج واحد تيرا بايت من البيانات كل يوم.
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أمثلة عن ال Big Data
شبكات التواصل الاجتماعي
تشير الاحصائيات أن أكثر من 500 تيرا بايت من البيانات تدخل إلى مركز بيانات فيسبوك يومياً. هذه البيانات تأتي على شكل صور, فيديوهات أو حتى تعليقات المستخدمين و منشوراتهم.
الطائرات
تشير الاحصائيات أيضاً, أن محرك واحد لطائرة ركاب تقليدية ينتج أكثر من 10 تيرابايت من البيانات كل 30 دقيقة. تحتاج البيانات الضخمة هذه أو ال big data إلى معالجة و تخزين لحظي حتى يكتمل عمل الطائرة بالشكل الذي نعرفه.
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أهمية ال Big Data
تحسين آلية عمل الشركات
تستخدم الشركات ال Big data أو البيانات الضخمة في أنظمتها لتحسين العمليات وتقديم خدمة عملاء أفضل وإنشاء حملات تسويقية موجهة واتخاذ إجراءات أخرى يمكنها في النهاية زيادة الإيرادات والأرباح. تمتلك الشركات التي تستخدم ال Big Data بشكل فعال ميزة تنافسية على تلك التي لا تستخدمها لأنهم قادرون على اتخاذ قرارات عمل أسرع وأدق.
تحسين نتائج عمليات التسويق
توفر البيانات الضخمة أو ال Big Data رؤية أوضح عند تقييم سلوك العملاء و اهتماماتهم. يمكن للشركات استخدامها لتحسين التسويق والإعلان والعروض الترويجية من أجل استهداف العملاء بحسب رغباتهم و سلوكهم الاستهلاكي. يمكن تحليل كل من البيانات المخزنة سابقاً أو الجديدة لتقييم تفضيلات المستهلكين أو المشترين، مما يزيد من قدرة الشركات على الاستجابة لرغبات .العملاء واحتياجاتهم
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استخدام ال Big Data في البحث العلمي و تحسين النتائج الطبية
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شركات النفط
في صناعة الطاقة، تساعد البيانات الضخمة شركات النفط والغاز على تحديد مواقع الحفر المحتملة ومراقبة عمليات خطوط الأنابيب
الخلاصة
- تعريف البيانات الضخمة: هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من البيانات الضخمة في الحجم والتي تنمو باطراد مع مرور الوقت.
- أمثلة عن البيانات الضخمة: البورصات ومواقع التواصل الاجتماعي والمحركات النفاثة …الخ.
- خصائص الBig Data: الحجم, التنوع و السرعة التي تتولد بها البيانات.
- الاستخدمات: تحسين خدمة العملاء، تحسين الكفاءة التشغيلية، واتخاذ القرارات الأفضل في المجال الطبي
المصادر
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