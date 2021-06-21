ماذا يعني مصطلح Big Data أو البيانات الضخمة

إن عملية الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات وتخزينها لأغراض التحليلات موجودة منذ وقت طويل. لكن مفهوم البيانات الضخمة اكتسب زخمًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما صاغ المحلل الصناعي دوج لاني التعريف السائد الآن للبيانات الضخمة أو Big Data.

Big Data هي مجموعة من البيانات الضخمة في الحجم، التي تتولد بسرعة غير ثابتة و تزداد وتنمو بشكل كبير بمرور الوقت. يصعب التعامل معها باستخدام أجهزة معالجة و تخزين البيانات التقليدية. يرجع السبب في أن مصدر البيانات ينتج كمية هائلة من المعلومات بشكل مستمر. علىى سبيل المثال فإن بورصة نيويورك تنتج واحد تيرا بايت من البيانات كل يوم.

إقرأ أيضاً: متجر تطبيقات آبل يواجه التدقيق في ألمانيا

أمثلة عن ال Big Data

شبكات التواصل الاجتماعي

تشير الاحصائيات أن أكثر من 500 تيرا بايت من البيانات تدخل إلى مركز بيانات فيسبوك يومياً. هذه البيانات تأتي على شكل صور, فيديوهات أو حتى تعليقات المستخدمين و منشوراتهم.

الطائرات

تشير الاحصائيات أيضاً, أن محرك واحد لطائرة ركاب تقليدية ينتج أكثر من 10 تيرابايت من البيانات كل 30 دقيقة. تحتاج البيانات الضخمة هذه أو ال big data إلى معالجة و تخزين لحظي حتى يكتمل عمل الطائرة بالشكل الذي نعرفه.

إقرأ أيضاً: رحلة إلى الفضاء مع جيف بيزوس مقابل 28 مليون دولار

أهمية ال Big Data

تحسين آلية عمل الشركات