فيسبوك تطلق رسميًا غرف البث الصوتي المباشر

أطلقت شركة فيسبوك اليوم الأثنين الغرف الصوتية المباشرة على غرار كلوب هاوس، إلى جانب طريقة للعثور على ملفات البودكاست وتشغيلها عبر منصتها، مما يمثل دفعة إلى الصوت الاجتماعي من قبل أكبر شبكة اجتماعية في العالم.

وجاء إطلاق فيسبوك لمنافس محتمل لكلوب هاوس عقب النجاح المبكر لتطبيق الصوت المباشر، الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء فترات الحظر خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أحد مشاهير وادي السليكون الذين ظهروا عبر التطبيق، الذي توسع حديثًا ليشمل مستخدمي أندرويد.

وتنضم فيسبوك، التي قالت إنها تريد جعل الصوت وسيطًا من الدرجة الأولى عبر منصاتها، إلى تويتر ومنصة ديسكورد التي أطلقت عروضها الصوتية المباشرة.

وأطلقت سبوتيفاي نسختها الخاصة المسماة Greenroom. كما تعمل منصات سلاك وريديت ولينكدإن المملوكة لشركة مايكروسوفت على منتجات مماثلة.

وتتمكن الشخصيات العامة وبعض مجموعات فيسبوك في الولايات المتحدة التي تستخدم iOS من إنشاء الغرف الصوتية المباشرة، مع ما يصل إلى 50 متحدث وعدد مستمعين غير محدود.

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وتقدم الغرف الصوتية المباشرة مجموعة من الميزات الإضافية، مثل الإشعارات عندما ينضم أصدقاؤك أو متابعوك إلى غرفة، بالإضافة إلى التسميات التوضيحية المباشرة.

وهناك زر رفع اليد لطلب الانضمام إلى المحادثة، وتكون ردود الفعل متاحة للتفاعل خلال الدردشة.

وقالت فيسبوك: يمكن لهؤلاء المستخدمين أيضًا دعوة أشخاص ليس لديهم شارة التحقق للتحدث. ويمكن لمستخدمي iOS وأندرويد الاستماع إلى الغرف.

وأوضحت الشركة، التي كانت صريحة في سعيها لجذب صانعي المحتوى، أنها تشارك مع شخصيات عامة بما في ذلك الموسيقيون والصحفيون والرياضيون في الغرف الصوتية المباشرة.

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فيسبوك تطرح غرف البث الصوتي المباشر:

يمكن للمستمعين إرسال النجوم عبر فيسبوك لصناع المحتوى في الغرف الصوتية المباشرة. وقال زوكربيرج إن الشركة لن تأخذ عمولة من إيرادات صناع المحتوى حتى عام 2023.

ويمكن للمسؤولين داخل المجموعات التحكم في الأشخاص المسموح لهم بإنشاء غرفة. بما في ذلك المشرفون أو أعضاء المجموعة أو المسؤولون الآخرون.

كما يمكن الوصول إلى الدردشات الجماعية العامة داخل المجموعة وخارجها، ولكن تقتصر محادثات المجموعة الخاصة على الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمضيفين أيضًا اختيار منظمة غير ربحية أو جامعي تبرعات لدعمهم أثناء محادثتهم باستخدام زر للتبرع مباشرة يظهر في الدردشة.

ويتوفر أيضًا عدد من ملفات البودكاست المختارة عبر فيسبوك للمستمعين في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إنها تضيف قريبًا إلى هذه القائمة الأولية.

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ويمكن للأشخاص الاستماع إلى البودكاست إما من خلال مشغل صغير أو مشغل بوضع ملء الشاشة. وهناك العديد من عناصر التحكم في التشغيل، بما في ذلك القدرة على الاستماع أثناء إيقاف تشغيل الشاشة.

وتواجه فيسبوك تحديات الإشراف على المحتوى الصوتي المباشر والمسجل، بما في ذلك في مجموعات فيسبوك الخاصة.

وتعمل فيسبوك أيضًا على مشروع مشترك مع سبوتيفاي لمشاركة الموسيقى والاستماع إليها عبر المنصة.