تعد شركتا أمازون وآبل العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم، وذلك وفقًا لتصنيف عالمي بواسطة Kantar.

ولكن العلامات التجارية الصينية تتصدر قائمة الشركات الرائدة وهي أكثر قيمة من العلامات التجارية الكبرى في أوروبا.

وحافظت شركة أمازون على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، حيث نمت بنسبة 64 في المئة لتصل إلى 684 مليار دولار أمريكي.

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وبعد دخولها التصنيف لأول مرة في عام 2006، نمت قيمة العلامة التجارية لشركة أمازون، التي أسسها جيف بيزوس عام 1994، بنحو 268 مليار دولار هذا العام.

وتليها شركة آبل، التي تأسست عام 1976، بقيمة 612 مليار دولار، فيما حلت جوجل بقيمة تقدر بـ 458 مليار دولار في المركز الثالث.

واحتلت تينسنت، أكبر شركة وسائط اجتماعية وألعاب فيديو في الصين وهي العلامة التجارية الأولى في الصين، المركز الخامس عالميًا، بينما احتلت علي بابا المركز السابع.

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وقالت Kantar: العلامات التجارية الصينية تتقدم بثبات وببطء، وقد أحرزت تقدمًا كبيرًا. وتستفيد المزيد من الشركات من تطوراتها التكنولوجية الخاصة وتظهر قدرتها على التوافق مع الاتجاهات الرئيسية في الصين والسوق العالمية.

وضاعفت خمس علامات تجارية قيمتها بأكثر من الضعف، بقيادة عمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين Pinduoduo و Meituan و Moutai وتيك توك وتيسلا.

وكانت تيسلا، التي تأسست في عام 2003، العلامة التجارية الأسرع نموًا. وأصبحت العلامة التجارية الأكثر قيمة للسيارات، حيث زادت قيمتها بنسبة 275 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 42.6 مليار دولار.

وعززت أفضل العلامات التجارية الصينية ريادتها على أفضل العلامات التجارية الأوروبية.

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أمازون حافظت على مكانتها:

استحوذت الصين على 14 في المئة من أفضل 100 علامة تجارية، بزيادة من 11 في المئة قبل عقد من الزمن. بينما شكلت العلامات التجارية الأوروبية 8 في المئة، بانخفاض عن 20 في المئة قبل عقد من الزمن.

وكانت العلامة التجارية الأوروبية الأولى هي Louis Vuitton الفرنسية في المرتبة 21، تليها مجموعة برمجيات SAP الألمانية في المرتبة 26. والعلامة التجارية البريطانية الوحيدة في القائمة كانت Vodafone في المركز 60.

وكانت العلامات التجارية الأمريكية هي المهيمنة. ونمت العلامات التجارية الأمريكية بشكل أسرع خلال العام الماضي. وشكلت العلامات التجارية الأمريكية 74 في المئة من أفضل 100 شركة.

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وانضم 13 مشاركًا جديدًا إلى التصنيف العالمي لعام 2021. بما في ذلك إنفيديا (رقم 12 بقيمة 105 مليارات دولار) و Zoom (رقم 52 بقيمة 37 مليار دولار) و AMD (رقم 57 بقيمة 33 مليار دولار) وسبوتيفاي (رقم 99 بقيمة 19 مليار دولار).

وقالت Kantar: نمت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية عالمية قيمة لعام 2021 بنسبة 42 في المئة. ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 7 تريليونات دولار.

بالإضافة إلى ذلك يعكس النمو المتسارع لأهم العلامات التجارية في العالم انتعاشًا من الخسائر الاقتصادية للوباء العالمي.