Workspace من جوجل لمنافسة Slack و Microsoft teams

أعلنت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن إتاحة الوصول إلى مجموعة أدوات خدمة Workspace الخاصة بالإنتاجية مجانًا للجميع.

وستكون هذه الأدوات الجديدة المستندة إلى الويب متوفرة بشكل مجاني لكل شخص لديه حساب جوجل.

وتعتبر هذه الخطوة مدفوعة بوضوح برغبة جوجل في منافسة تطبيقات مثل: Slack و Zoom و Microsoft Teams في سوق أدوات التعاون عن بُعد المجانية.

وهذا يعني أنه يمكنك الآن الحصول على حق الوصول إلى خدمة بريد جيميل المعاد تصميمه بالكامل.

اقرأ ايضًا:

وتقوم جوجل بجلب بعض الميزات الإضافية إلى بريد جيميل والتي تهدف إلى تسهيل المشاركة والتعاون مع الآخرين.

وهي خطوة كبيرة لشركة جوجل لمنافسة خدمات الإنتاجية الشائعة التي وجدت استخدام كثيف اثناء انتشار الجائحة.

وعندما تقوم تفضيلات الدردشة في بريد جيميل، يجب أن تلاحظ علامة تبويب (الغرف) Rooms الجديدة في أسفل الجهة اليسرى.

اقرأ ايضًا: كيف يمكنك تخصيص تطبيق Slack للحفاظ على خصوصيتك؟

والتي تكون منفصلة عن علامة التبويب الدردشة، حيث كانت الغرف في السابق متاحة فقط لعملاء Workspace الذين يدفعون رسومًا.

وفي الوقت الحالي، تبدو هذه الغرف بشكل أساسي كمحادثات جماعية قائمة بذاتها، لكن جوجل تقول إنها تخطط لطرح تحديثات جديدة خلال الصيف.

جوجل تخطط لمنافسة خدمات الإنتاجية الشهيرة:

تخطط جوجل إلى إضافة ميزات مثل تسلسل الموضوع ومؤشرات التواجد والحالات المخصصة وإعادة تسمية الغرف إلى (مساحات).

ويبدو أن الهدف الأساسي من الخطوة التي قامت بها جوجل هو جعل المليارات من مستخدمي بريد جيميل.

يبدؤون في استخدام خدمة Spaces بالطريقة نفسها التي يستخدمون فيها خدمات الإنتاجية.مثل: Slack و Teams.

اقرأ ايضًا: كيفية المحافظة على أمان كلمات المرور عند العمل عن بعد

وهذه الخدمات كنقاط تجمع مركزية للمتعاونين عن بعد للدردشة ومشاركة الروابط وترك التعليقات وبدء الاجتماعات.

وهذا جزء من الرؤية الكبرى لشركة جوجل لتوفير مساحة عمل موحدة ومتاحة للجميع والتي طرحتها الشركة في مؤتمرها الأخير للمطورين.

حيث كشفت الشركة عن أهم أدوات الإنتاجية الذكية وهي أداة Smart Canvas.

وهذه الأداة خاصة بإدارة المشاريع تتيح لعدة مستخدمين العمل معًا عبر أنواع مستندات مختلفة.

وتم تصميم Smart Canvas للتكامل بشكل كامل مع خدمة Workspace، وهي جزء أساسي من إعادة تصميم جيميل.

ويجب أن تكون قادرًا على التحقق من ذلك بنفسك الآن: ما عليك سوى فتح مستند جوجل وكتابة الرمز @.

ومن خلال النافذة الصغيرة التي تُسمى (الشرائح الذكية) سترى عناصر قائمة التحقق التي يمكنك وضع علامة عليها.

وذلك لمشاركة المستندات والتواريخ مع أشخاص محددين اثناء العمل عن بعد.

اقرأ ايضًا: أبرز إعلانات مؤتمر جوجل للمطورين 2021

وستُضاف المزيد من وظائف الشرائح الذكية والمزيد من الميزات بشكل عام إلى منتجات Space.

مثل Sheets و Meet طوال عام 2021 لجعلها أكثر تنافسية مع أدوات التعاون المجانية مثل Slack.

ومن الآن وحتى شهر سبتمبر القادم، من المتوقع أن تطلق جوجل ميزة Companion Mode للحواسيب والأجهزة المحمولة.

وتوفر هذه الميزة للأشخاص في غرفة الاجتماعات على تشغيل كاميراتهم أيضًا حتى لا يشعر العاملون عن بعد بأنهم مهملون.

وتوفر وضع Companion Mode للمشاركين في الاجتماع بالحصول على أدوات خدمة Meet.

ويمكنك الحصول على ميزات اضافية، مثل: الدردشة ومشاركة الشاشة واستطلاعات الرأي.

إصدار فردي مدفوع من خدمة Workspace

بدأت شركة جوجل أيضًا في الترويج لخدمة تعاون عن بعد مدفوع موجهة للأفراد تُسمى (مساحات العمل الفردية) Workspace Individual.

وهي خدمة تتيح للمشتركين الوصول إلى أدوات اجتماعات فيديو أفضل.

بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل: تسويق بريد إلكتروني مخصص، وخدمات حجز ذكية، وميزات أخرى تعتزم جوجل طرحها في المستقبل.

اقرأ ايضًا: لماذا كل هذه الضجة حول العمل عن بعد؟