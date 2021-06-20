4 طرق تساعدك في تسجيل المكالمات الهاتفية في هاتف آيفون

في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تسجيل المكالمات الهاتفية التي تقوم بها مثل: اجتماع عمل أو الاحتفاظ بمقطع لمكالمة مؤثرة مع أفراد العائلة.

ولكن بدون وجود تطبيق متاح مدمج في نظام التشغيل iOS فقد تجد صعوبة في القيام بذلك.

لديك الكثير من الخيارات المتاحة لتسجيل المكالمات الهاتفية في هاتف آيفون الخاص بك، ولكن عليك الاختيار بعناية بناءً على ما يمكنك الوصول إليه وما تريد تسجيله. يمكنك إما استخدام تطبيقات الجهات الخارجية أو خدمات الاتصال أو بعض الأجهزة الإضافية لإجراء التسجيل.

أولًا: هل تسجيل المكالمات الهاتفية قانوني؟

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تختلف القوانين المتعلقة بتسجيل المكالمات الهاتفية، ولكن معظمها تتفق في بعض النقاط.

حيث يتم تطبيق قواعد الطرف الواحد، فطالما أن شخصًا واحدًا على علِم بالتسجيل، فلا بأس من الضغط على زر التسجيل.

ومع ذلك، ولتجنب أي إشكال قانوني أو أخلاقي فمن الأفضل إخبار الطرف الآخر أنك ستقوم بتسجيل المحادثة قبل البدء.

في الوقت نفسه نجد أن معظم القوانين تنص على أنه لا يُسمح بمشاركة البيانات أو نشرها دون إذن الطرف الآخر.

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ثانيًا: ما هي طرق تسجيل المكالمات الهاتفية الشائعة؟

تطبيقات التسجيل

هناك الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية في متجر آب ستور يمكنك استخدامها في تسجيل المكالمات الهاتفية.

ومع ذلك نجد أن معظم هذه التطبيقات سيتطلب الشراء داخل التطبيق إذا كنت ترغب في استخدام جميع الميزات التي تقدمها.

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تطبيق Google Voice

تقدم لك خدمة Google Voice رقمًا هاتفيًا يمكنك الوصول إليه على هاتف آيفون الخاص بك بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى.

ولكن في الوقت نفسه توفر أيضًا طريقة محدودة لتسجيل أي مكالمات تتلقاها، ويمكنك تنزيل التطبيق في هاتف آيفون الخاص بك.

وهو متوفر مجانًا في متجر آب ستور، وبعد تثبيته في هاتف آيفون الخاص وإعداد حسابك اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق في هاتفك، ثم انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (المكالمات) Calls ثم اختر خيار (المكالمات الواردة) Incoming Call.

قم بتبديل الزر الذي يتيح لك تشغيل التسجيل وإيقافه.

لتسجيل المكالمات الهاتفية قم بالضغط على المفتاح (4) في لوحة الأرقام الخاصة بك عند إجراء المكالمات.

بعد الانتهاء ستتم إعادة توجيه التسجيل إلى بريدك الإلكتروني، أو يمكن العثور عليه بين رسائل البريد الصوتي في التطبيق.

وتذكر أن التطبيق يقوم بتسجيل المكالمات الهاتفية الواردة فقط، لذلك عليك أن تطلب من المتصل الآخر إجراء الاتصال الأولي.

بالإضافة إلى ذلك، ستسمع بوضوح الصوت الآلي عند بدء التسجيل وإيقافه، وهو الأمر الذي قد تجده مزعجًا.

ولكن التطبيق لديه ميزة إضافية مفيدة هي خدمة نسخ البريد الصوتي، فإذا فاتتك مكالمة ولكنك بحاجة إلى الاحتفاظ بتسجيل لها، فيمكنك الحصول على نسخة نصية أو نسخة صوتية بسهولة.

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خدمات تسجيل المكالمات الأخرى

إذا كنت لا ترغب في استخدام أحد التطبيقات، على سبيل المثال لأنك تقوم أيضًا بالتسجيل بانتظام من أرقام الخطوط الأرضية.

في هذه الحالة يمكنك عندئذٍ استخدام خدمات منفصلة مثل RecordiaPro أو Recordator.

تقدم كلتا الخدمتان خدمة اشتراك مدفوعة اعتمادًا على المدة التي تخطط للتسجيل فيها ويسمح لك كلاهما بطلب رقم، إما قبل المكالمة أو أثناءها لإضافة مشارك في التسجيل إلى مكالماتك.

وعند الانتهاء، يمكنك الوصول إلى التسجيلات الخاصة بك عبر موقع الويب، مع خيار طلب النسخ إذا كنت ترغب في ذلك.

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استخدام أجهزة طرفية

إذا لم تكن ترغب في استخدام التطبيقات، فيمكنك تجربة طرق أكثر موثوقية مثل الأجهزة الطرفية التي يمكنك إيصالها بالهاتف.

ولكن قد تقل جودة المكالمات الهاتفية التي تقوم بتسجيلها اعتمادًا على موقعك، حيث يمكنك فقط وضع هاتفك على مكبر الصوت ثم تشغيل جهاز آخر لتسجيله.

وإذا كنت لا تمانع في إنفاق بعض المال، فيمكنك شراء جهاز ثانوي يساعدك في تسجيل المكالمات الهاتفية بجودة عالية.

مثل ميكروفون Olympus TP8 الذي يتم توصيله بمنفذ الميكروفون بالحاسوب أو جهاز التسجيل الصوتي.

ويتيح لك وضع الهاتف على أذنك بشكل طبيعي أثناء تسجيل كل ما تقوله أنت والمتصلون الآخرون.

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