نسخة ويندوز 11 المسربة تزعج مايكروسوفت

تسرب في وقت سابق من هذا الأسبوع نسخة مبكرة من نظام التشغيل ويندوز 11 عبر الويب، مما سمح للمستخدمين بتجربة النظام الذي لم يتم الإعلان عنه بعد من قبل شركة مايكروسوفت.

ووفرت النسخة التي يبدو أنه قد تم تجميعها في أواخر شهر مايو نظرة أولية على ما قالت مايكروسوفت إنه الجيل التالي من ويندوز.

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ولا ترسم النسخة المسربة الصورة الكاملة لتحديث نظام التشغيل، وذلك لأنها تعتبر إصدارًا سابقًا للإصدار.

ويبدو أن مايكروسوفت تريد تقييد المستخدمين من تنزيلها، ولهذا السبب تقوم بإصدار شكاوى وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق نشر المواد الرقمية إلى جوجل في بعض المناطق.

وتطلب عملاقة البرمجيات من عملاقة البحث إزالة النتائج التي تحتوي على مقالات من المنشورات مع روابط إلى ملفات ISO.

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وفي شكوى مايكروسوفت اليابان، فإن الشركة تؤكد اسم ويندوز 11. وذلك لأنها تطلب إزالة Windows 11 ISO. مدعية أن هذه النسخة مسربة من نظام التشغيل ويندوز 11 الذي لم يتم إصداره.

نسخة مسربة من ويندوز 11:

من المقرر أن تعقد الشركة حدثًا مخصصًا لإظهار النظام التشغيلي في 24 يونيو. وربما تريد من المستخدمين والمتحمسين الاحتفاظ بحكمهم على التحديث القادم حتى يتم الكشف عنه رسميًا.

ولم تعرض النسخة المسربة مكونات مثل متجر مايكروسوفت، الذي يقال إنه تلقى تحديثًا رئيسيًا.

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بالإضافة إلى ذلك تفتقر النسخة المسربة إلى التحسينات الأخرى التي من المحتمل أن يتم تقديمها من خلال حزم تجربة الميزات. التي يمكن تسليمها دون الحاجة إلى تحديث نظام التشغيل، وهو أمر يتم استهدافه حاليًا للموظفين الداخليين فقط.

وهناك أيضًا الكثير من الأمور غير المعروفة مثل ما إذا كان هناك تحديث منفصل لنظام التشغيل ويندوز 10 هذا الخريف (الإصدار 21H2). وما تبدو عليه دورات حياة التحديث والدعم لنظام التشغيل ويندوز 11.

علاوة على ذلك ما يبدو أنه مؤكد بشكل متزايد هو العلامة التجارية Windows 11. وتوجد هذه العلامة التجارية في النافذة المنبثقة حول ويندوز، وعملية الإعداد، وحتى في إشعارات قانون الألفية الجديدة لحقوق نشر المواد الرقمية.