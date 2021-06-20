كيف تستفيد من مميزات ماك Monterey في متصفح سفاري الجديد

يمكنك الوصول إلى ميزات نظام Monterey قبل صدوره بشكل رسمي والاستفادة منها اليوم عبر استخدام نسخة التجريبية من متصفح سفاري.

وقد بدأت آبل بتقديم النسخة التجريبية من متصفح سفاري في عام 2016، وتأتي النسخة رقم 126 بجميع المميزات التي يفترض أن تصدر في التحديث الجديد.

اقرأ أيضًا:

وتقدم النسخة الجديدة من متصفح سفاري المميزات التالية:

شريط الصفحات الجديدة: يمتلك المتصفح شريط عرض صفحات جديدة، ويسمح لك بتجربة طريقة العرض الجديدة واختبار موقعك معها.

خاصية Live Text الجديدة: يمكنك عبر هذه الخاصية تحويل الصور إلى نص واستخراجه منها.

الاستفادة من تجربة الإضافات الجديدة من المتصفح مثل حظر الإعلانات بأكثر من 150 برتوكول جديد.

خاصية الملاحظات السريعة وإضافتها بشكل سريع عبر المتصفح دون الحاجة لفتح تطبيق مختلف

محرك WebGL 2 الجديد: حيث تستخدم آبل هذا المحرك الجديد لعرض الصفحات وهو أحد أهم مميزات متصفح سفاري.

المزيد من التقنيات الجديد لتصفح الإنترنت ودعم التقنيات الجديدة بشكل أفضل.

ماهي المميزات الجديدة في النظام الجديد:

تقدم آبل مجموعة جديدة من المميزات في نظام Monterey، ومن ضمن هذه المميزات خاصية التحكم العام حتى تتمكن من الاستفادة والتحكم في أكثر من جهاز معًا.

وتساعدك هذه الخاصية في نقل الملفات بسهولة عبر الأجهزة المختلفة المتصلة بنفس حساب iCloud.

كما تستطيع بث المحتوى وعرض شاشة الهاتف على أنظمة ماك المختلفة، وهي تعمل بطريقة مشابهة لخاصية AirPlay من آبل أيضًا.

اقرأ أيضًا:

كما تقوم آبل بتقديم خاصية الاختصارات الجديدة ضمن تحديث Monterey الجديد، وهي تعمل مثل الاختصارات الموجودة على هواتف الآيفون.

تحاول آبل جاهدة منافسة جوجل كروم عبر التحديثات الجديدة لمتصفح سفاري، ولكن يتفوق سفاري بشكل كبير عن باقي المتصفحات بسبب محرك معالجة الصفحات وتوافقه مع نظام ماك.

طريقة تثبيت النسخ التجريبية من متصفح سفاري:

تستطيع تحميل النسخة وتثبيتها لتجربتها على جميع الأجهزة مباشرةً، ولكن هذه النسخة تجريبية وقد تقابل بعض المشاكل أثناء استخدامها.

اقرأ أيضًا:

لذلك لا يجب أن تعتمد على هذه النسخة في أعمالك اليومية، ولكن هي موجهة للاختبار.

تستطيع استخدام جميع المميزات الجديدة في متصفح سفاري في النسخة النهائية والتي تصدر مع نظام ماك Monterey.

ويمكنك تثبيتها عبر الضغط على هذا الرابط وتثبيتها كأنها تطبيق معتاد.