مبيعات هواتف 5G من سامسونج تنمو بسرعة

تمتلك شركة سامسونج حتى الآن أسرع شحنات الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G نموًا في جميع أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2021، وذلك بالرغم من استمرار سيطرة شركة آبل على السوق.

ووفقًا لشركة التحليل Strategy Analytics، نمت مبيعات الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من سامسونج بنسبة 79 في المئة بين الربع الرابع 2020 والربع الأول من عام 2021.

وتقدم نمو مبيعات سامسونج بفارق كبير عن النمو الإجمالي لفئة 5G بنسبة 6 في المئة وتتفوق كثيرًا على آبل، التي تراجعت مبيعاتها من iPhone 5G بنسبة 23 في المئة على أساس ربع سنوي.

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ويعكس هذا إلى حد كبير مدى قوة مبيعات آيفون في الربع الرابع من العام الماضي.

ولا تزال شركة آبل إلى حد بعيد أكبر بائع للهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G. وذلك بالرغم من انخفاض الشحنات.

وفي الربع الأول من عام 2021، شحنت 40.4 مليون هاتف iPhone 5G، بينما شحنت اوبو الوصيفة 21.5 مليون.

وشحنت فيفو 19.4 مليون، وشحنت سامسونج 17 مليونًا، وشحنت شاومي 16.6 مليونًا.

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ووفقًا للشركة، وصلت المبيعات العالمية للهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G إلى 136 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2021.

ويقدر محللو Strategy Analytics أن الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G شكلت 37 في المئة من شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2021.

وتوقعوا أن تمثل 43 في المئة من 610 مليون هاتف ذكي يعتقد أنه قد يتم بيعها هذا العام. وذلك لأن ثلث الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G التي يتم شحنها بنهاية العام تكلف أقل من 300 دولار.

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مبيعات سامسونج تنمو:

كان أداء هواتف Galaxy S21 5G و Galaxy S21 ultra 5G و Galaxy S21+ 5G جيدًا في كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.

وأشارت Strategy Analytics إلى أن فيفو كانت ثاني أسرع بائع للهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G نموًا في الربع الأول من عام 2021.

وقفزت مبيعات فيفو بنسبة 62 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 19 مليون وحدة مشحونة. مدفوعة بهواتفها الذكية iQOO U3 5G و U7 5G.

وحققت هواتف فيفو الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G أفضل أداء في الصين وأوروبا. ونمت مبيعات اوبو بنسبة 55 في المئة خلال هذه الفترة. بينما زادت مبيعات شاومي بنسبة 41 في المئة بفضل مبيعات الصين.

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وفي حين أن شركة آبل شهدت انخفاضًا في الشحنات في الربع الأول من عام 2021. فإن ذلك يرجع إلى أنها حققت مبيعات كبيرة في الربع الرابع من عام 2020 عندما أطلقت سلسلة iPhone 12.

وتراجعت آبل بنسبة 23 في المئة على أساس ربع سنوي. وذلك بعد المبيعات الهائلة التي حدثت في الربع الرابع من عام 2020. وكان هاتف iPhone 5G الجديد يتمتع بشعبية كبيرة في الربع الرابع من عام 2020 كهدية خلال موسم الأعياد.

وتشير شركة Strategy Analytics إلى أن الصين تمثل نقطة ضعف لمبيعات هواتف سامسونج الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.