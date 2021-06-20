كيف تصمم ذراع تحكم إكس بوكس خاصة بك

تسمح مايكروسوفت لمستخدمي منصات إكس بوكس بتصميم ذراع التحكم المخصصة، وهذا يعني أن تختار كل شيء في ذراع التحكم كما ترغب.

ولكن مايكروسوفت توقفت عن تصميم ذراع التحكم المخصصة منذ شهر أكتوبر الماضي. وذلك عندما أطلقت Xbox Series X بشكل رسمي.

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وتعود الشركة اليوم لدعم أذرع التحكم المخصصة والسماح بتصميمها عبر Xbox Design Lab. وتسمح لك الشركة الآن بإستخدام أكثر من 18 لون وتصميم مختلف في الذراع لتخصيصها وجعلها مناسبة لك بشكل أكبر وأفضل.

ويمكنك تخصيص جميع الأزرار الموجودة عبر الجزء الخارجي من ذراع التحكم. كما تستطيع إضافة أي جملة تفضلها محفورة بالليزر عبر هيكل ذراع التحكم.

ويدعم Xbox Design Lab أذرع تحكم إكس بوكس التي تعمل مع جميع منصات الشركة. بما فيها المنصة الجديدة Series X.

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وتخطط مايكروسوفت لدعم البيئة عبر تصميم أذرع التحكم من مواد معاد تدويرها بنسبة 30 في المئة. وتنوي الشركة الاستمرار في دعم البيئة وتطوير أذرع التحكم الخاصة بها بشكل مناسب للبيئة ويحافظ عليها.

كما يتوقع أن تطلق مايكروسوفت المزيد من الاختيارات والألوان لأذرع تحكم إكس بوكس في الفترة القادمة. ويبدأ سعر ذراع التحكم من 70 دولار، ويزيد سعرها 10 دولارات إضافية عند استخدام حفر الليزر.

طريقة تخصيص ذراع التحكم عبر Xbox Design Lab:

يمكنك الوصول إلى Xbox Design Lab عبر هذا الرابط، ومن ثم الضغط على الزر الأخضر في الواجهة لتبدأ بتصميم ذراع التحكم الخاص بك.

وبعد ذلك تقوم بالبدء في تصميم وتغيير شكل ذراع تحكم إكس بوكس وألوانها كما ترغب من القائمة الموجودة أمامك.

وتستطيع تغيير لون القطعة الأمامية لذراع التحكم والقطعة الخلفية بالإضافة إلى جميع الأزرار الموجودة عبر الذراع وأصابع التحكم.

وبعد ذلك تقوم بإضافة الكتابة التي ترغب فيها وتكون في الجزء السفلي من ذراع التحكم.

يذكر أن مايكروسوفت أطلقت جهازها الأحدث Series X في العام الماضي، وتحديدًا في شهر أكتوبر 2020. وتمكنت الشركة منذ ذلك الوقت من بيع ملايين أجهزة إكس بوكس .

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ويمتاز الجهاز عن منافسيه بالقوة العتادية التي تسمح له بتشغيل الكثير من الألعاب بدقة 4K ومعدل إطارات 60 إطار في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك هناك خدمة Xbox Game Pass المميزة التي توفر لك مئات الألعاب بسعر مخفض وبشكل شبه دوري. كما أن الكثير من الألعاب تصدر عبر الخدمة مباشرةً فور صدورها.

وتعمل مايكروسوفت على توسيع مكتبة الألعاب الخاصة بها عبر الكثير من عمليات الاستحواذ على استوديوهات تطوير الألعاب المختلفة.