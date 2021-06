كيف تصمم ذراع تحكم إكس بوكس خاصة بك

تسمح مايكروسوفت لمستخدمي منصات إكس بوكس بتصميم ذراع التحكم المخصصة، وهذا يعني أن تختار كل شيء في ذراع التحكم كما ترغب.

ولكن مايكروسوفت توقفت عن تصميم ذراع التحكم المخصصة منذ شهر أكتوبر الماضي. وذلك عندما أطلقت Xbox Series X بشكل رسمي.

اقرأ أيضًا:

وتعود الشركة اليوم لدعم أذرع التحكم المخصصة والسماح بتصميمها عبر Xbox Design Lab. وتسمح لك الشركة الآن بإستخدام أكثر من 18 لون وتصميم مختلف في الذراع لتخصيصها وجعلها مناسبة لك بشكل أكبر وأفضل.

It’s back.

Personalize your own next-gen controller with the revamped Xbox Design Lab: https://t.co/RdRSChsomr | #Xbox pic.twitter.com/O6JuFXhmol

— Xbox (@Xbox) June 17, 2021