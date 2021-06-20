كيفية حظر مكالمات المتصلين غير المعروفين في أندرويد وآيفون

تسببت عمليات الاحتيال عبر الهواتف الذكية في خسارة إجمالية بلغت حوالي 19.7 مليار دولار في عام 2020 وحده.

ووفقًا للنتائج الأخيرة التي توصلت إليها شركة التحليلات (The Harris Poll) فمن المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى الضعف.

حيث أصبحت المكالمات الهاتفية من متصلين غير معروفين تُشكل تهديدًا بارزًا، حيث يمكن لها أن تخدعهم لسرقة بياناتهم المالية والمعلومات الشخصية.

ومع ذلك، أصبحت الهواتف الذكية أكثر قدرة على المساعدة في إيقاف مثل هذه المكالمات العشوائية الضارة والحد منها.

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وعلى الرغم من وجود طرق متعددة لمنع المتصلين غير المعروفين من مضايقتك، بما في ذلك تطبيقات الجهات الخارجية في متجر آب ستور وجوجل بلاي.

إلا أن الهواتف الذكية لديها بالفعل طريقة لحماية خصوصيتك عن طريق حظر مكالمات احتيال هاتفية ضارة محتملة.

أولًا: كيفية حظر مكالمات المتصلين غير المعروفين في هاتف آيفون

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون يعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 13 أو أي إصدار أحدث فهنالك ميزة مضمنة يمكنك تفعيلها.

هذه الميزة تُسمى Silence Unknown Callers تعمل على حظر أرقام الهواتف التي تتصل بك من قبل ولم تقم بحفظها في قائمة جهات الاتصال.

ولتفعيل هذه الميزة، قم باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (الهاتف) Phone.

مرر لأسفل ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (إسكات المتصلين غير المعروفين) Silence Unknown Callers إلى وضع التشغيل.

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الآن سيتم حظر هذه المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وإرسالها إلى البريد الصوتي مباشرة، وستظهر في قائمة المكالمات الأخيرة.

ومع ذلك تذكر آبل أن الشخص الذي شارك رقم هاتفه مع مستخدم في رسالة بريد إلكتروني سيكون قادرًا على الاتصال به.

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ثانيًا: كيفية حظر المكالمات العشوائية في هاتف أندرويد

تختلف هواتف أندرويد عن بعضها البعض، ومن ذلك لا تختلف كثيرًا طريقة حظر أي متصل غير معروف.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الهاتف) Phone في هاتف أندرويد الخاص بك.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

ومن هنا، يجب أن يكون هناك عدد من الخيارات لحظر المكالمات الواردة غير المعروفة.

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وفي حين أن هذه الخيارات على كل من هاتفي أندرويد وآيفون ليست جديدة.

إلا أن الزيادة الأخيرة في المكالمات الآلية والمكالمات غير المرغوب فيها خلال العام الماضي تُظهر أنه يجب على مستخدمي الهواتف الذكية السعي للحصول على حماية أفضل.

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