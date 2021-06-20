فيسبوك تحدث معاييرها لتوضيح ما تعتبره سخرية

أعلنت منصة فيسبوك أنها تضيف معلومات إلى معايير مجتمعها حول ما يسمى استثناء السخرية عند الإشراف على المحتوى.

وتم إجراء التغيير استجابة لقرار صدر حديثًا عن مجلس الرقابة التابع لها.

وقالت فيسبوك: إن تحديث المعلومات يسمح للفرق بالنظر في السخرية عند تقييم انتهاكات خطاب الكراهية المحتملة.

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وأوضحت الشركة أن التحديث يكتمل بحلول نهاية العام. وتقوم فيسبوك بتنفيذ توصيات مجلس الرقابة بالكامل بشأن الاستثناء الساخر. فيما تقوم بتقييم جدوى التوصيات الأخرى المقدمة بناءً على الحالة.

ورداً على إحدى توصيات مجلس الرقابة الأخرى، التي نصحت فيسبوك بالتأكد من أن لديها إجراءات مناسبة لتقييم المحتوى الساخر والسياق ذي الصلة بشكل صحيح بما في ذلك من خلال تزويد مديري المحتوى بموارد إضافية، كشفت الشركة أنها كانت تعمل على إطار عمل ساخر جديد لفرقها الإقليمية. ومع ذلك، فهي تحدد حاليًا كيفية تطبيق هذه المراجعة على نطاق واسع.

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وصرحت فيسبوك أن أصحاب المصلحة – بدءًا من الخبراء الأكاديميين والصحفيين إلى الكوميديين وممثلي المنشورات الساخرة – الذين شاركوا في إطارها أشاروا إلى أن الفكاهة والسخرية هي شخصية للغاية عبر الناس والثقافات.

وقيل للشركة أيضًا إنه من المهم إجراء مراجعة بشرية للفكاهة والسخرية من قبل الأفراد ذوي المحتوى الثقافي.

فيسبوك والسخرية:

قالت فيسبوك: بالنظر إلى طبيعة السخرية الخاصة بالسياق، فإننا لا نستطيع على الفور توسيع نطاق هذا النوع من التقييم أو الاستشارة الإضافية لمشرفي المحتوى لدينا.

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وأضافت: نحتاج إلى وقت لتقييم المقايضات المحتملة بين تحديد وزيادة المحتوى الذي قد يكون مؤهلاً للاستثناء الساخر لدينا مقابل إعطاء الأولوية لزيادة السياسات الأعلى خطورة. من المحتمل أن تكون أوقات المراجعة أبطأ بين مشرفي المحتوى لدينا.

وفي هذه الحالة، كما وصفه مجلس الرقابة، استبدل مستخدم فيسبوك الأمريكي وجه الشخصية الكرتونية في الصورة الهزلية بالعلم التركي. وقام المستخدم بتضمين خيارين: الإبادة الجماعية للأرمن كذبة والأرمن كانوا إرهابيين يستحقونها.

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ووفقًا لمجلس الرقابة، قالت فيسبوك إنها أزالت التعليق لأن عبارة الأرمن كانوا إرهابيين يستحقون ذلك، التي تضمنت تأكيدات بأن الأرمن مجرمون على أساس جنسيتهم وعرقهم، مما ينتهك معيار مجتمع الشركة لخطاب الكراهية.

وأوضحت الشركة أن الصورة الهزلية لم يتم تغطيتها بموجب استثناء يسمح للمستخدمين بمشاركة محتوى بغيض لإدانته أو رفع مستوى الوعي.

ولم يوافق غالبية أعضاء مجلس الرقابة على فيسبوك، ووجدوا أن الصورة الهزلية تمت تغطيتها من خلال هذا الاستثناء، مما أدى إلى نقض قرار الشركة بشأن هذه المسألة.