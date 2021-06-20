خطأ في آيفون يعطل الشبكة اللاسلكية

ظهر خطأ جديد في أجهزة آيفون من شركة آبل يعطل الوظائف اللاسلكية للجهاز بمجرد الاتصال بنقطة اتصال شبكة لاسلكية محددة.

وبمجرد التشغيل، يجعل الخطأ جهاز آيفون غير قادر على إنشاء اتصال شبكة لاسلكية، حتى إذا تم إعادة تشغيله أو تمت إعادة تسمية نقطة اتصال الشبكة اللاسلكية.

ويمكن استغلال خطأ مثل هذا من قبل الجهات الخبيثة التي تزرع نقاط اتصال الشبكة اللاسلكية الخادعة في مناطق شائعة لتوصيل أجهزة آيفون بها.

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وواجه المهندس العكسي كارل شو مشكلة عند الاتصال بنقطة اتصال الشبكة اللاسلكية الشخصية الخاصة به المسماة: %p%s%s%s%s%n

وعند الاتصال بنقطة الاتصال، يتم تعطيل الشبكة اللاسلكية الخاصة بهاتف آيفون، وفي كل مرة يحاول فيها تمكينه مرة أخرى، يتم إيقاف تشغيلها بسرعة، حتى إذا أعاد تشغيل الجهاز أو تم تغيير اسم نقطة الاتصال

وقال شو: بعد الانضمام إلى الشبكة اللاسلكية الشخصية الخاصة بي المسماة %p%s%s%s%s%n قام جهاز آيفون بتعطيل وظائف الشبكة اللاسلكية بشكل دائم. ولم يتم إصلاحها عن طريق إعادة التشغيل أو تغيير اسم الشبكة اللاسلكية.

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ويستخدم شو هاتف iPhone XS يعمل بإصدار iOS 14.4.2. وتؤكد الاختبارات عبر جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 14.6 أن الوظيفة اللاسلكية للجهاز تتعطل بعد الاتصال بالشبكة اللاسلكية المسماة بشكل غريب.

خطأ في آيفون:

في اختبارات متعددة تحاول الاتصال بالشبكة اللاسلكية نفسها، تبدأ إعدادات الشبكة اللاسلكية بالعمل بشكل متقطع، ولكن جميعها أدت إلى نفس السلوك – تعطل الاتصال اللاسلكي لجهاز آيفون.

وكانت الطريقة الوحيدة لإصلاح ميزة الشبكة اللاسلكية المعطلة لجهاز آيفون هي إعادة تعيين إعدادات الشبكة الخاصة بالجهاز.

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ويجب الأخذ في الاعتبار أن الجهات الخبيثة يمكن أن تزرع نقاط اتصال شبكة لاسلكية خادعة لا تحتاج إلى كلمة مرور في مناطق شائعة لتعطيل أجهزة آيفون.

ووفقًا للمستخدمين، فإن المشكلة خاصة بهواتف آيفون ولا يبدو أنها قابلة للتكرار عبر أجهزة أندرويد.

ويعتقد الباحثون الأمنيون الآخرون الذين شاهدوا تغريدة شو أن مشكلة تحليل المدخلات من المحتمل أن تسبب هذا الخطأ.

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وعند وجود سلسلة بعلامات “%” في أسماء نقاط اتصال الشبكة اللاسلكية. قد يفسر iOS عن طريق الخطأ الأحرف التي تلي “%” كمحددات تنسيق سلسلة عندما لا تكون كذلك.

وفي لغة البرمجة C وأنماطها، يكون لمحددات تنسيق السلسلة معنى خاص. وتتم معالجتها بواسطة مترجم اللغة كاسم متغير أو أمر بدلاً من مجرد نص.