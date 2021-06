Google Meet تجعل ميزة رفع الأيدي أكثر وضوحًا

تحصل منصة Google Meet، وهي رد شركة جوجل على خدمات مكالمات الفيديو مثل Zoom، على مجموعة من التعديلات المفيدة لميزة رفع اليد كجزء من التحديثات المستمرة لـ Workspace.

نتيجة لذلك تتضمن التغييرات الجديدة رسمًا متحركًا جديدًا لرفع اليد، وصوت إشعار، وتعديلات في كيفية توعية المضيفين بالأيدي المرفوعة.

وفي حين أن التحديث طفيف بالنسبة لأي شخص يستخدم Google Meet في إعداد مجموعة كبيرة أو يحضر بانتظام ندوات عبر الإنترنت، فإن التعديلات ستكون مفيدة.

وإليك تحليل جوجل للتغييرات التي تلاحظها عند طرح التحديث لمستخدمي Workspace:

أيقونة ورسوم متحركة محدثة ومحسنة عبر لوحة الفيديو.

يمكن تحريك مربعات الأشخاص ذوي الأيدي المرفوعة لتكون أكثر وضوحًا في شبكة الفيديو.

إشعار صوتي لجميع المشاركين عند رفع أول يد.

إشعار قابل للنقر يظهر عدد الأيدي المرفوعة الذي يرتبط بقائمة انتظار مرتبة لجميع المشاركين ذوي الأيدي المرفوعة.

يتم خفض يد المشارك تلقائيًا بعد التحدث.

ويتم تمكين كل هذه الميزات افتراضيًا. وقالت جوجل: الهدف من ذلك هو جعل الإجراء أسهل في الملاحظة والتعامل، بدءًا من أيقونة بصرية محدثة ومحسّنة ورسوم متحركة عبر لوحة الفيديو.

سرعة الطرح عبر Google Meet :

نطاقات الإصدار السريع: طرح تدريجي (يحتمل أن يكون أطول من 15 يومًا لرؤية الميزات) بدءًا من 16 يونيو 2021.

نطاقات الإصدار المجدول: طرح تدريجي (يحتمل أن يكون أطول من 15 يومًا لرؤية الميزات) بدءًا من 30 يونيو 2021.

وتقول جوجل إن الميزة الجديدة ستكون متاحة لأي اجتماع تم إنشاؤه بواسطة المضيفين باستخدام حسابات Workspace Essentials و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Education Fundamentals و Education Plus و Nonprofit و G Suite Business.

علاوة على ذلك يتعين عليك الانتظار لفترة أطول قليلًا من أجل الحصول على تغييرات Workspace التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المطورين I/O 2021.

بالإضافة إلى ذلك وفرت جوجل حديثًا Workspace لأي شخص لديه حساب جوجل ومكنت ميزات الدردشة Chat والغرف Rooms الجديدة (بدائل لـ G Chat وسلاك).

ولا تزال التغييرات الأكبر التي تجعل جميع تطبيقات Workspace أكثر قابلية للتشغيل البيني وانسيابية بعيدة المنال.