مايكروسوفت تريد الاستفادة من الطلب السحابي الصيني

مع نمو الطلب على خدمات الحوسبة السحابية في آسيا، تخطط شركة مايكروسوفت لإضافة أربعة مراكز بيانات جديدة داخل الصين بحلول أوائل عام 2022 في محاولة أوسع لتوسيع قدرتها على الخدمة عبر آسيا.

ويعد توسع مايكروسوفت في الصين من بين الأسرع بالنسبة للشركة في القارة. وتمتلك شركة البرمجيات العملاقة ستة مراكز بيانات في البلاد.

وأعلنت في شهر مارس عن خططها لتوسيع شبكة مراكز بياناتها في المنطقة عن طريق إضافة منطقة Azure جديدة في شمال الصين.

وتسعى الآن للاستفادة من الزيادة العالمية في الطلب على خدمات الإنترنت أثناء الوباء. وكما هو الحال مع مراكز البيانات الحالية، يتم تشغيل هذه المرافق الجديدة بواسطة شريكها المحلي 21Vianet.

وأوضحت مايكروسوفت في تدوينة صادرة في شهر مارس أنها تتوقع أن يضاعف توسعها القادم سعة محفظة السحابة الذكية الخاصة بها في الصين.

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وتشمل محفظة الشركة السحابية في الصين Azure و Microsoft Office 365 و Dynamics 365 و Power Platform التي تديرها 21Vianet.

ومن المتوقع أيضًا أن يصل سوق الحوسبة السحابية الصينية إلى 46 مليار دولار في عام 2023. وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني DRC.

وتدفع اللوائح الجديدة الشركات المحلية والأجنبية إلى التحول إلى إدارة البيانات المحلية وزيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.

ومن خلال توسيع قدرتها على الخدمة في السنوات القليلة المقبلة، تأمل مايكروسوفت في الاستفادة من هذا الاتجاه ومنافسة شركة علي بابا السحابية وموفري السحابة المحليين الآخرين.

وساعدت الشركات الصينية، التي كانت بطيئة في الرقمنة في السنوات الماضية، والآن تنتقل إلى السحابة، في هذا النمو السريع.

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منصة مايكروسوفت السحابية:

تعاونت مايكروسوفت مع 21Vianet منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وأطلقت الشركتان نتيجة لذلك منصة مايكروسوفت السحابية في عام 2014 بمنطقتين أوليتين.

وكانت Azure أول خدمة سحابية عامة دولية متاحة بشكل عام في السوق الصينية من خلال شريك تشغيل محلي.

وقدم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الصين الكبرى في شركة مايكروسوفت مزيد من المعلومات حول كيف توفر منطقة Azure الجديدة للشركة في شمال الصين فرصًا إضافية للشركات الصينية.

وقال: تعزز المنطقة القادمة القدرات للمساعدة في رعاية المواهب المحلية، وتحفيز الابتكار المحلي، وتنمية النظم البيئية للتكنولوجيا المحلية، وتمكين الشركات في مجموعة واسعة من الصناعات لتحقيق المزيد.

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وبالرغم من أن جهود التحول الرقمي كانت أبطأ في الصين في الماضي، قاد الوباء 63 في المئة من المنظمات في البلاد إلى البدء في الاستفادة من الابتكارات المتعلقة بالحوسبة السحابية في منتجاتها، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية، والأتمتة.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لمايكروسوفت الاعتماد على نضج خدماتها السحابية ووجودها في كل مكان.

ويتيح عرض Azure للمؤسسات استضافة البيانات وتشغيل التطبيقات في السحابة. بينما يقدم Office 365 الإصدارات المستندة إلى الإنترنت من برامج معالجة النصوص وجداول البيانات والتعاون المألوفة.

علاوة على ذلك ارتفعت المبيعات السحابية التجارية للشركة في الربع الأول بنسبة 33 في المئة لتصل إلى 17.7 مليار دولار.