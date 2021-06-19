كيف تحصل على خلفيات ويندوز 11 اليوم إطلاقه؟

تسربت نسخة من ويندوز 11، وهي نسخة مطورين من مايكروسوفت وليست النسخة النهائية.

وهذا يعني أنها غير مستقرة ولا يمكن استخدامها بشكل دائم أو للمستخدمين بشكل مباشر.

ولكن جاءت هذه النسخة بخلفيات جديدة من ويندوز 11 يمكنك تثبيتها والاستمتاع بها قبل صدور النظام بشكل رسمي.

وتبدو الخلفيات الجديدة الأكثر جمالًا بين جميع نسخ ويندوز 11 السابقة، وتختلف تصميمات هذه الخلفيات عن تصميمات مايكروسوفت القديمة.

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وتأتي هذه الخلفيات بنسخة مناسبة للوضع الداكن في ويندوز 11، حيث أصبح الوضع الداكن جزءًا أساسيًا في جميع الأنظمة.

وقد استخدمت مايكروسوفت مجموعات مختلفة في الخلفيات، حيث تطلق على كل مجموعة إسم مختلف يجعلها مناسبة لاستخدام معين.

ولا توجد معلومة نهائية عن عدد الخلفيات التي تأتي في النسخة النهائية من ويندوز 11.

ولكن على الأغلب فإننا نرى جميع هذه الخلفيات عندما تصدر.

مميزات وتطويرات جديدة للنظام:

كما ظهرت معلومات وتسريبات حول طريقة الترقية إلى ويندوز 11.

حيث ستكون الترقية مجانيّة لمستخدمي ويندوز 10 بالإضافة إلى الإصدارين السابقين.

ولكن إذا كنت تمتلك نظام ويندوز 8 فإنه يجب أن تقوم بالترقية إلى ويندوز 8.1 قبل الترقية.

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ولا ينطبق هذا الأمر على ويندوز 7، لذلك يستطيع مستخدمي ويندوز 7 الانتقال مباشرةً إلى ويندوز 11.

ويأتي النظام بتغيير شامل على واجهة النظام يدعى Sun Valley.

وذلك خاصةً في الواجهة والحواف المستديرة الجديدة التي قررت مايكروسوفت أن تستخدمها في مختلف الأماكن.

حيث أضافت الشركة الزوايا الدائرية حول التطبيقات وداخل قائمة ابدأ في مختلف الأماكن.

ولكن يرى الكثير من المؤثرين المهتمين بالتقنية أن النظام الجديد ليس إلا نسخة محسنة من نظام Windows 10x الذي تخلت عنه مايكروسوفت.

وتبدو أغلب التغييرات في شريط المهام، حيث قامت الشركة بتوسيع أيقونات التطبيقات وبالتالي تغيير قائمة ابدأ تمامًا.

وقد تخلت مايكروسوفت عن واجهة Live Tiles التي كانت قدمتها مع ويندوز 8.1، وقد اختارت تصميمًا أكثر بساطة.

كما أضافت مايكروسوفت أدوات Snap جديدة يمكن الوصول إليها من زر التكبير الموجود في التطبيقات.

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وتفيد هذه الأدوات الجديدة في ترتيب النوافذ على الواجهة، ولذلك يحبها المستخدمون الذين يعملون مع الكثير من النوافذ في نفس الوقت.

ولم تطلق مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لمتجر ويندوز، حيث ظل المتجر كما كان من ناحية التصميم والتطبيقات.

لكن ظهرت شائعات حول دعم مايكروسوفت لتطبيقات أندرويد مباشرةً من داخل متجر مايكروسوفت.

كما تعمل مايكروسوفت على دمج إكس بوكس بشكل أكبر في نظام ويندوز 11، وهذا يعني وصولًا أسرع لألعاب XBox Game Pass وشبكة مايكروسوفت الاجتماعية.

ويمكنك تحميل خلفيات ويندوز 11 الجديدة من هنا.

وحتى تتمكن من استخدام الخلفيات الجديدة يمكنك تحميلها من الأسفل وبعد ذلك وضعها كخفلية معتادة.