طريقة استخدام فيس تايم مع الأندرويد

أعلنت آبل عن وصول تطبيق فيس تايم لأجهزة الأندرويد، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها لآبل.

حيث كان استخدام هذه الخاصية حصرًا على نظام آبل المتكامل وأجهزتها.

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ولكن الآن تستطيع استخدام خدمة فيس تايم مع هواتف الأندرويد وعمل مكالمات الفيديو مباشرةً بينهما.

طريقة استخدام فيس تايم مع هواتف الأندرويد:

وعلى الرغم من أن آبل تسمح لملاك هواتف الأندرويد بإستخدام الخدمة، إلا أن هذا الأمر ليس خاصًا بالأندرويد مباشرةً.

وذلك لأن آبل لم تكلف نفسها بتطوير تطبيق خاص للمنصات الأخرى، بل طورت تطبيق ويب يمكن الوصول إليه عبر رابط دعوة خاص.

ويتم إرسال هذه الدعوة حصرًا من أجهزة آيفون، ولذلك يجب أن تمتلك هاتف آيفون لتبدأ بالمحادثة.

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ويمكنك إرسال الدعوة عبر التطبيق مباشرةً، وبعد أن تقوم بتشغيله على هاتف آيفون قم بالضغط على إرسال رابط الدعوة.

وتستطيع إضافة أي اسم ترغب فيه للمحادثة الخاصة بك، وذلك حتى تميزها وتجعلها أكثر وضوحًا.

وبعد ذلك قم بإرسال رابط الدعوة عبر أي وسيلة تواصل اجتماعي تفضلها

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وعندما يصل الرابط إلى مستخدم الأندرويد، فإنه يقوم بتسجيل إسمه وبعد ذلك استخدام التطبيق كأنه يمتلك هاتف آيفون.

مميزات جديدة في آيفون:

قدمت آبل أيضًا مجموعة من المميزات الجديدة لتطبيق فيس تايم اجتماعات الفيديو.

وتشمل هذه التحديثات الجديدة مجموعة من التطويرات على معالج الفيديو والصوت وجعلها أكثر جودة.

وقد أضافت الشركة أيضًا خاصية عزل الضوضاء في التطبيق، وهذا لجعله مناسبًا أكثر لاجتماعات الفيديو الخاصة بالعمل والمحادثات في الأماكن المزدحمة.

وأصبح تطبيق فيس تايم يمتلك خاصية عزل الخلفية مثل تطبيق زووم وتطبيقات محادثات الفيديو الأخرى.

ويذكر بأن آبل أطلقت فيس تايم لأول مرة في 2010، وكان أحد أوائل وأقوى تطبيقات اجتماعات الفيديو في ذلك الوقت.

ويمكن لمجموعات فيس تايم أن تضم أكثر من 30 مستخدم في الوقت نفسه.

كما تستطيع الوصول إلى منصة فيس تايم والتواصل عبرها من خلال أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ماك وأجهزة الويندوز حديثًا.

ولا يعرف أحد إن كانت تطبيقات آبل الأخرى للتواصل الاجتماعي ستصل في المستقبل لأجهزة الأندرويد أم لا.