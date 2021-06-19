حل مشكلة عدم ظهور التنبيهات على الأندرويد

تواجه أجهزة الأندرويد أحيانًا مشكلة عدم ظهور التنبيهات، وهذا يسبب إزعاجًا للمستخدمين لأن الرسائل الهامة لا تصلهم.

ويمكن حل هذه المشكلة بأكثر طريقة بحسب سبب المشكلة، حيث تختلف أسباب المشكلة.

أيضًا:

الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة:

مراجعة إعدادات التنبيهات الخاصة بالتطبيق:

يمكن أن تتغير إعدادات التنبيهات الخاصة بالهواتف في بعض الأحيان، وهذا بسبب عطل في التطبيق أو لأن شخص ما كان يعبث في التطبيق وإعداداته.

وتوفر معظم التطبيقات إعدادات خاصة بها للتنبيهات، وهي تختلف بشكل كبير عن الإعدادات العامة للهاتف.

اقرأ أيضًا:

ويسمح لك تطبيق مثل جيميل بإغلاق التنبيهات نهائيًا، ولذلك يجب أن تراجع إعدادات التنبيهات الخاصة بكل تطبيق على حدة.

ويمكنك الوصول إلى إعدادات التنبيهات بسهولة عبر التوجه إلى صفحة الإعدادات العامة ثم التنبيهات والتطبيقات ثم البحث عن إسم التطبيق وبعد ذلك التنبيهات.

إيقاف خاصية تحسين أداء البطارية:

يمكن لنظام الأندرويد أن يعمل على تحسين استخدام البطارية واستهلاكها، وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للبطارية.

ولكن في العادة يغلق هذا التحسين التنبيهات والتزامن المباشر للتطبيقات المختلفة، كما أنه يغلق التنبيهات التي تعمل في الخلفية.

وعندما تغلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية، فإنك لا تسمح لها بتحديث التنبيهات وإيصالها بشكل مباشر إليك.

اقرأ أيضًا:

وينطبق هذا الأمر على تحسين البطارية المبني داخل الهواتف أو الذي يتم تثبيته بشكل منفصل.

إعادة تثبيت التطبيق وتحديثه:

تحدث المشكلة بسبب مشاكل في التطبيقات أو خوادم التطبيق الذي يتصل بها.

ويكون هذا الأمر خارجًا عن سيطرة المستخدم، ويكون الحل الأمثل هو حذف التطبيق تثبيته مجددًا حتى تتمكن من حل وعلاج جميع المشاكل الموجودة فيه.

ولكن في بعض الأوقات لن تجد التطبيق يعمل بشكل جيد وستكون المشكلة من خوادم التطبيق.

وفي هذه الحالة يجب عليك الإنتظار حتى تحل المشكلة تلقائيًا.

ويمكنك التأكد من حالة التحديثات عبر متجر جوجل بلاي.

التأكد من وضع عدم الإزعاج:

تقدم هواتف الأندرويد حديثًا وضع عدم الإزعاج، وهو وضع يمنع التنبيهات من الوصول إليك أثناء تفعيله.

ويعمل هذا الوضع على زيادة تركيز المستخدم، وذلك عبر عزله عن كل ما يسبب تشتتًا ذهنيًا له.

اقرأ أيضًا:

ولذلك فإن وضع عدم الإزعاج يمنع التطبيقات من إرسال التنبيهات على هواتف الأندرويد، ولذا يجب إغلاقه.

مراجعة الإتصال بالإنترنت وحالته:

تعمل معظم التطبيقات التي ترسل تنبيهات عبر إتصال الإنترنت، ولذلك يجب أن تتأكد من كون الإتصال يعمل بشكل جيد أم لا.

كما يجب مراجعة وضع حفظ البيانات، حيث يمنع هذا الوضع التطبيقات من التحديث والعمل في الخلفية.

ولذلك قم بإغلاقه إذا واجهت هذه المشكلة، حيث يمنع هذا الوضع الأندرويد من الإتصال بالإنترنت في الخلفية.

كما ترى فإن حلول المشكلة تختلف بحسب اختلاف سبب المشكلة، وقد تحتاج في بعض الأحيان لإعادة تثبيت نظام الأندرويد لحل المشكلة بالكامل.

ولكن قبل أن تلجأ لهذه الخطوة قم بالبحث جيدًا في إعدادات الهاتف.