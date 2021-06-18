كيف تقوم بنقل جهات الاتصال من هواتف آيفون إلى الأندرويد

تعتبر جهات الاتصال أحد أهم البيانات الموجودة على هاتفك، ولذلك تعمل جميع الشركات على تقديم تقنيات خاصة بها لنقل جهات الاتصال دون فقدانها.

ولكن يواجه المستخدمون مشكلة عند الانتقال من هواتف آيفون إلى هواتف الأندرويد، وذلك بسبب صعوبة نقل جهات الاتصال بين النظامين.

وتستطيع استخدام أكثر من طريقة حتى تقوم بنقل جهات الاتصال ومن هذه الطرق:

استخدام حساب جوجل درايف:

يمكنك نقل جهات الاتصال عبر حساب جوجل درايف، وذلك عبر إضافة حساب جوجل درايف إلى الآيفون.

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وحتى تقوم بنقل جهات الاتصال عبر حساب جوجل درايف قم بإتباع الخطوات التالية:

تثبيت تطبيق جوجل درايف على الايفون خاصتك، ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

وبعد ذلك توجه إلى قسم النسخ الاحتياطية عبر الضغط على زر القائمة ثم اختيار الإعدادات ثم النسخ الاحتياطي.

ويمكنك الآن عمل نسخ احتياطية لكل ملفات التي ترغب فيها، حيث تستطيع أخذ نسخة احتياطية لجميع مكونات الهاتف أو اختيار مكونات بعينها حتى تقوم بعمل نسخة احتياطية لها.

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ويتم حفظ هذه النسخة الاحتياطية في حساب جوجل درايف الخاص بك، ويمكنك الوصول إليها عبر استخدام نفس الحساب على هاتف الأندرويد الخاص بك.

نقل جهات الاتصال باستخدام حساب جيميل:

يمكنك نقلها عبر بريد جميل وذلك عن طريق تسجيل الدخول في حساب البريد على آيفون ثم استخدام نفس الحساب على الأندرويد.

وحتى تقوم بذلك عليك الضغط على الإعدادات ثم البريد الإلكتروني ثم الحسابات، وبعد ذلك قم بإضافة بريد جيميل الإلكتروني إلى هذه الحسابات.

ثم قم بالضغط على علامة جيميل وقم بتفعيل العلامة الموجودة إلى جانب جهات الإتصال.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في هاتف أندرويد باستخدام نفس الحساب وسوف تتم مزامنة جهات الاتصال مباشرةً.

عبر استخدام حساب iCloud:

تعتبر هذه الطريقة أحد أسهل طرق نقل جهات الاتصال وأكثرها أمنًا، وذلك لأنها تخزن على حساب iCloud تلقائيًا في آيفون.

وحتى تقوم بذلك توجه إلى إعدادات هاتف آيفون ثم قم بالضغط على صورتك الشخصية في أعلى الهاتف ثم تفعيل زر جهات الاتصال.

وبعد ذلك قم بعمل نسخة احتياطية من جهات الاتصال الخاصة بك على حساب iCloud.

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ثم توجه إلى هاتف الأندرويد الخاص بك وبعد ذلك توجه إلى موقع خدمة iCloud وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة جهات الاتصال ثم علامة الترس ثم اختار تصدير جهات الاتصال كملف Vcard.

وعندما ينتهي تحميل الملف قم بفتحه واختر حفظ جهات الاتصال إلى الهاتف.