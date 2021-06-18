طريقة تجهيز الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN” عبر الأجهزة المختلفة

تقدم الشبكات الافتراضية الخاصة مستوى أعلى من الحماية، وهي تعمل على تشفير اتصالك بالإنترنت لحمايتك من التتبع والمخترقين.

كما أنّ لها استخدامات أخرى أبسط، حيث تسمح لك بالوصول إلى المحتوى المحظور على الإنترنت.

كما تتيح لك تخطي الحواجز الجغرافية التي تضعها المواقع، وهذا يعني الوصول إلى المحتوى الخاص بالبلاد المختلفة غير التي تقيم بها.

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وهي تمنع المخترقين والمواقع المشبوهة من الوصول إلى بياناتك الخاصة، حيث تعمل على إنشاء نفق وهمي بين جهازك والموقع الذي تحاول الوصول إليه.

ويمكنك استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة عبر جميع أجهزتك، ولذلك إليك طريقة تثبيتها وتشغيلها.

وتقوم معظم تطبيقات VPN بتثبيت الشبكات الخاصة بها تلقائيًا، ولكن هذه الطرق التي نذكرها اليوم هي الطرق اليدوية.

طريقة تشغيل شبكات VPN عبر ويندوز 10:

يسمح لك ويندوز 10 بإنشاء صفحة اتصال خاصة بكل خدمة VPN تستخدمها، وهذا يعني أنك تستطيع امتلاك أكثر من اتصال شبكات خاصة افتراضية في ويندوز 10.

ويمكنك إعداد الاتصال عبر قائمة اعدادات الاتصال والإنترنت ثم اختيار VPN ثم إضافة اتصال VPN.

وبعد أن تنتهي من إدخال البيانات الخاصة بصفحة اتصال VPN مثل إسم الاتصال ليسهل عليك معرفته بالإضافة إلى بيانات الدخول قم بالضغط على زر حفظ.

ويمكنك الوصول إلى الإعدادات المتقدمة لشبكة VPN، وذلك حتى تتمكن من إضافة Proxy والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها لك الشبكة.

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وبعد ذلك قم بالضغط على علامة الاتصال ثم أدخل كلمة المرور لتبدأ بإستخدام الشبكة.

استخدام شبكات VPN عبر حواسيب ماك:

يسمح لك نظام ماك بالوصول إلى الإنترنت عبر الشبكات الخاصة الافتراضية، ويمكنك إعداد الإتصال عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اتجه إلى إعدادات الشبكة الخاصة بك ثم الضغط على علامة + الموجودة أسفل قائمة الاتصالات.

وبعد ذلك اختار اتصال VPN في اختيار الواجهة، ثم أضف إسمًا للاتصال حتى تتمكن من استخدامه.

ويمكنك الآن الضغط على زر الإنشاء حتى تقوم بحفظ الاتصال، ولكن عندما تنتهي من حفظ الاتصال قم بالضغط على إعدادات التوثيق.

وتستطيع من داخل إعدادات التوثيق الوصول إلى كلمة المرور واسم المستخدم حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة.

استخدام اتصال VPN في هواتف آيفون:

تعتبر عملية استخدام اتصال VPN في هواتف آيفون والأجهزة العاملة بنظام iOS سهلة، وحتى تتكمن من القيام بها قم بالتوجه إلى واجهة الإعدادات ثم الاعدادات العامة.

وبعد ذلك قم باختيار VPN من القائمة في الأسفل، ويمكنك في هذه القائمة إضافة الاتصال الذي ترغب فيه.

قم بالضغط على زر إضافة الإعدادات ثم اختر بروتوكول الاتصال الذي يستخدمه التطبيق، وبعد ذلك قم بإضافة بيانات الدخول إلى الخدمة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

في الأندرويد:

تختلف الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد بسبب اختلاف المصنعين.

حيث يعمل كل مصنع على تغيير الواجهة، ولكن هذه الطريقة العامة التي تعمل مع جميع الأجهزة.

توجه إلى إعدادات شبكة الاتصال ثم الإعدادات المتقدمة ثم اختيار VPN.

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وعندما تصل إلى هذه الشبكة قم بالضغط على زر الإضافة.

وبعد ذلك ادخل اسم المستخدم واسم الشبكة وكلمة المرور وبيانات الخادم الأخرى التي تحتاجها للاتصال.

وعندما تنتهي فإنك تستطيع الضغط على علامة الحفظ ثم اتصال لتستخدمه.