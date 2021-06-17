مايكروسوفت تيمز تضيف ميزات جديدة لاجتماعات أسهل

قامت شركة مايكروسوفت حديثًا بالتشويق لرؤيتها لمستقبل اجتماعات مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams، وهي الآن ملتزمة بجعل أجزاء منها حقيقة واقعة هذا العام.

ويسمى التخطيط الجديد باسم الصف الأمامي Front row، وهو يتضمن طرقًا مصممة لسد فجوة العمل المختلطة بين الموجودين فعليًا في الاجتماع والمشاركين عن بعد.

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وبالنظر إلى أن العديد من الشركات تبدأ بإعادة فتح المكاتب والانتقال إلى القوى العاملة المختلطة. فإن مايكروسوفت تضيف عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة إلى منصة Microsoft Teams المصممة لتسهيل اتصال زملاء العمل، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون من المكتب أو من المنزل.

ويعرض تخطيط الصف الأمامي أيضًا معلومات الاجتماع مثل جدول الأعمال والمهام والملاحظات والدردشة لمن هم بعيدون وأولئك الذين هم في المكتب.

وتهدف تخطيطات الفيديو الجديدة الأخرى إلى زيادة مساحة الشاشة عن طريق تقسيم معرض الفيديو عبر جميع شاشات العرض المتاحة عندما لا تتم مشاركة الشاشة، بحيث يمكن رؤية المزيد من المشاركين عن بعد في الغرفة.

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مايكروسوفت تميز تضيف ميزات جديدة:

يوضح جاريد سباتارو، رئيس مايكروسوفت 365: ينقل هذا التخطيط الجديد معرض الفيديو من الناحية البصرية إلى أسفل الشاشة. ويمكن للمشاركين داخل الغرفة رؤية الزملاء البعيدين وجهًا لوجه عبر مستوى أفقي، كما لو كانوا في نفس الغرفة.

وأضاف: تستخدم مايكروسوفت مكونات Fluid الجديدة الخاصة بها لتشغيل هذا التخطيط. وتكون أشياء مثل جدول الأعمال والمهام والملاحظات جميعها تعاونية ومحدثة في الوقت الفعلي. وستكون دردشة الاجتماع مرئية بشكل كبير في هذا العرض، مما يمنح الجميع قدمًا متساوية للمشاركة في الاجتماع.

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وإلى جانب طريقة العرض الجديدة هذه، تقوم مايكروسوفت أيضًا بتعديل كيفية إدارتها لمكالمات الفيديو في مايكروسوفت تيمز.

وتستخدم تخطيطات الفيديو الجديدة لغرف مايكروسوفت تيمز مساحة الشاشة الأكبر للشاشات الموجودة عادةً في غرف الاجتماعات. وذلك من أجل تسليط الضوء على المشاركين عن بعد بشكل أكثر وضوحًا.

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وتتم إعادة تصميم مماثلة في مايكروسوفت تيمز عبر Surface Hub أيضًا. وتدخل لوحة الاجتماعات الجديدة التي تحتوي على فقاعات محادثة وردود فعل مباشرة وجميع ميزات مايكروسوفت تيمز الأحدث مرحلة المعاينة في وقت لاحق من هذا الشهر لمالكي Surface Hub.

ويتم أيضًا تحديث مايكروسوفت تيمز بتصميم السبورة البيضاء الجديد الذي يصدر هذا الصيف.

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