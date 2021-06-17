كاميرا من كانون لا تسمح إلا للموظفين المبتسمين بالدخول

ابتكرت شركة كانون طريقة لمعالجة مشكلة الروح المعنوية في مكان العمل، حيث قامت بتركيب كاميرات تدعم الذكاء الاصطناعي مزودة بتقنية التعرف على الابتسامة في مكاتب فرعها الصيني.

وتسمح الكاميرات للموظفين المبتسمين بالدخول فقط إلى الغرف أو حجز الاجتماعات، مما يضمن أن كل موظف بالتأكيد سعيد بنسبة 100 في المئة طوال الوقت.

وتم تسليط الضوء على هذه الكاميرا في تقرير من صحيفة الفاينانشيال تايمز حول كيفية قيام الشركات الصينية بمراقبة الموظفين إلى درجة مقلقة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات.

اقرأ أيضًا:

وتراقب الشركات البرامج التي يستخدمها الموظفون عبر أجهزة الحاسب الخاصة بهم لقياس إنتاجيتهم.

كما تستخدم كاميرات CCTV لقياس المدة التي يستغرقونها في استراحة الغداء. وحتى تتبع تحركاتهم خارج المكتب باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ولا يتم استبدال العمال بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك، يتم تعزيز الإدارة نوعًا ما من خلال هذه التقنيات.

وتزيد التقنيات من وتيرة الأشخاص الذين يعملون مع الآلات بدلاً من العكس، تمامًا مثل ما حدث خلال الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر.

اقرأ أيضًا:

وأعلنت شركة كانون عن كاميرات التعرف على الابتسامة في العام الماضي كجزء من مجموعة أدوات إدارة مكان العمل، ولكن لا يبدو أن التكنولوجيا قد حظيت باهتمام كبير.

وباستخدام ما يسمى بتكنولوجيا التعرف على الابتسامة، قالت كانون إن الهدف من النظام هو إضفاء المزيد من البهجة على المكتب في حقبة ما بعد الجائحة.

تقنية التعرف على الابتسامة من كانون:

أصبح البرنامج قيد الاستخدام في مكتبها في بكين. ويتم تسويقه أيضًا في شركات في سنغافورة.

ومع ذلك، وجد العديد من الموظفين استخدام مثل هذه التكنولوجيا غزوًا للخصوصية. وقال أحد المستخدمين تتلاعب الشركات بوقتنا ومشاعرنا أيضًا.

اقرأ أيضًا:

وقال متحدث باسم شركة كانون: يهدف البرنامج إلى المساعدة في خلق جو إيجابي. وكنا نرغب في تشجيع الموظفين على خلق جو إيجابي من خلال استخدام هذا النظام.

وأضاف: يكون الناس خجولين جدًا في الغالب من الابتسام، ولكن بمجرد أن يعتادوا على الابتسام في المكتب، فإنهم يحتفظون بابتساماتهم دون الحاجة إلى النظام، مما يوجد جوًا إيجابيًا وحيويًا.

ووصفت الفاينانشيال تايمز هذه النوعية من المراقبة بالظاهرة الأجنبية، وذلك لأن دولًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي نفسها المسؤولة.

اقرأ أيضًا:

وربما تكون أمازون هي المثال الرئيسي لهذه الديناميكية، حيث تشتهر باستخلاص كل جهود عمال المستودعات على حساب صحتهم. وحتى تصنيف إنتاجيتهم باستخدام الخوارزميات قبل طرد أولئك الموجودين في أسفل المقياس.

وتأتي العديد من مجموعات البرامج الحديثة مثل Microsoft 365 مزودة بأدوات مراقبة مدمجة. ومع وجود المزيد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل بسبب الوباء. تنشر المزيد من الشركات هذه الميزات خوفًا من فقدان السيطرة على موظفيها.

بعبارة أخرى تعد كاميرات التعرف على الابتسامة التي تدعم الذكاء الاصطناعي من نواح كثيرة أقل أنواع تقنيات المراقبة خطورة.