فيسبوك تطلق منصتها للبودكاست الأسبوع المقبل

تخطط منصة فيسبوك لبدء طرح منتج البودكاست الأسبوع المقبل، في 22 يونيو، وإضافة ميزة تسمح للمستمعين بإنشاء مقاطع من برامجهم المفضلة.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى مالكي صفحات البودكاست، يمكن للمضيفين ربط موجز RSS الخاص بعرضهم بفيسبوك، الذي ينشئ تلقائيًا منشورات خلاصة الأخبار لجميع الحلقات المنشورة من الآن فصاعدًا.

وتظهر هذه الحلقات في علامة تبويب “البودكاست” التي لا يبدو أنها موجودة بعد، ولكن الشركة شوقت لإعلان أوسع حول المبادرات الصوتية في شهر أبريل.

وظهرت معلومات بشأن التاريخ للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، وفي ذلك الوقت، أكدت فيسبوك أن عددًا محدودًا من مالكي الصفحات يمكنهم الوصول إليها.

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ومع ذلك، لا يزال يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى مالكي الصفحات الإضافيين، مما يشير إلى أن الطرح قد يكون أوسع مما كان متوقعًا في البداية.

وتقول الشركة في هذا البريد الإلكتروني: فيسبوك هي المكان الذي يمكن للأشخاص الاستمتاع فيه ومناقشة ومشاركة البودكاست الذي يحبونه مع بعضهم بعضًا.

ويوافق أصحاب البودكاست الذين ينشرون عبر المنصة على شروط خدمة البودكاست عبر فيسبوك، التي يمكنك عرضها. والتي لا تحتوي على حدود واضحة حول ما يمكن أن تفعله فيسبوك بالبودكاست الموزع عبر منصتها.

على سبيل المثال، تمنح الاتفاقية فيسبوك حقوق إنشاء أعمال مشتقة، التي قد تكون ضرورية لتوزيع العروض بتنسيقات معينة.

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فيسبوك تدخل مجال الصوت:

إلى جانب خيار توزيع برنامجهم عبر فيسبوك، يمكن لأصحاب البودكاست أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون تمكين المقاطع. التي تقول الشركة إنه يتم إنشاؤها من قبل المستمعين وتستمر لمدة تصل إلى دقيقة واحدة.

ومن المفترض أن تكون هذه المقاطع قابلة للمشاركة بسهولة خارج صفحة مسؤول البث. وكانت المقاطع القصيرة وسيلة أساسية لمستخدمي تويتش لمشاركة لحظات من البث الطويل. ويبدو أن فيسبوك تأمل في تطبيق الفكرة نفسها عبر البودكاست.

ويتزامن هذا التحديث مع دخول الشركة بقوة في مجال الصوت. واستضاف مارك زوكربيرج أول غرفة صوت مباشر في الولايات المتحدة أمس.

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وأعلنت الشركة في شهر أبريل أيضًا عن خطط لميزة تسمى Soundbites، التي توجد داخل خلاصة الأخبار.

وتتمحور فكرة Soundbites حول منح المستخدمين القدرة على إنشاء مقاطع قصيرة قابلة للمشاركة.

ومع البودكاست، يبدو أن فيسبوك تعتمد على حقيقة أن أصحاب البودكاست يستخدمون المنصة لتعزيز المحادثة مع مستمعيهم والترويج لبرامجهم.

وقد يسهل النشر المباشر عبر المنصة عليهم تحقيق هذه الأهداف مع إعطاء الأشخاص أيضًا سببًا لعدم مغادرة تطبيق فيسبوك.

ومن الممكن أيضًا أن ترى فيسبوك إمكانات في إعلانات البودكاست. التي ركزت سبوتيفاي جهودها عليها أثناء إطلاقها لعروض حصرية وشبكة إعلانية خاصة بها.