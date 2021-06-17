آبل قد تمنع من التثبيت المسبق لتطبيقات iOS

تخضع شركة آبل للكثير من التدقيق والضغط هذه الأيام في الطريقة التي تتعامل بها مع أعمالها في متجر التطبيقات.

وربما تكون شركة Epic Games قد بدأت الحكاية، لكن هذا أدى أيضًا إلى إنشاء تأثير الدومينو حيث يتم فحص هيمنة الشركة المصنعة لهواتف آيفون في النظام الإيكولوجي للتطبيقات بشكل مكثف أكثر من أي وقت مضى.

ويتم دفع مجموعة من مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي التي من شأنها تغيير طريقة تثبيت آبل مسبقًا للتطبيقات عبر أجهزة آيفون وآيباد.

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وقد تسمح مشاريع القوانين للمستخدمين بإزالة تطبيقات الطرف الأول المحملة مسبقًا تمامًا بالإضافة إلى منع آبل من التثبيت المسبق في المقام الأول.

ولطالما كانت التطبيقات المحملة مسبقًا نقطة خلاف في عالم الأجهزة المحمولة. وتم تسميتها عبر نظام أندرويد باسم Bloatware. وذلك لأنها تشغل مساحة تخزين دون تقديم أي قيمة يريدها المستخدمون بالفعل.

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وبالرغم من أن الموقف ليس بهذا السوء على جانب iOS. إلا أنه يتخذ طابعًا مختلفًا حيث تتهم شركة آبل باحتكار سوق التطبيقات من خلال وضع تطبيقاتها الخاصة عبر الأجهزة افتراضيًا.

ومن الناحية المانعة للمنافسة يعني هذا أن مالكي آيفون الجدد أقل احتمالًا لتجربة بدائل لتطبيقات آبل. وذلك بافتراض أنهم يعرفون حتى أن هذه البدائل موجودة.

آبل تواجه مشاكل:

بصفتها صانعة لكل من أجهزة آيفون و iOS، تتمتع آبل بميزة القدرة على تحديد التطبيقات التي يتم تثبيتها مسبقًا عبر كل جهاز.

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وهناك الآن 5 مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار تحاول القول أنه لا ينبغي أن تكون قادرة على ذلك.

ويمنع مشروع قانون من هذه القوانين آبل من التثبيت المسبق للتطبيقات التي لها بدائل منافسة عبر متجر التطبيقات.

كما يمنع مشروع آخر آبل من حظر المستخدمين الذين يرغبون في إلغاء تثبيت أي تطبيق تم تحميله مسبقًا عبر الأجهزة.

ومع ذلك، فقد سمحت آبل بحذف التطبيقات المحملة مسبقًا منذ iOS 12.

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وتخوض آبل في الاتحاد الأوروبي معركة مختلفة حول تطبيقات iOS. ومن شأن قانون الأسواق الرقمية أو DMA المقترح أن يجبر الشركة على السماح بتحميل التطبيقات أو تثبيتها خارج متجر التطبيقات.

وفي حين أن هذا يفتح نظام iOS البيئي بشكل مماثل لنظام أندرويد، دافع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، عن أنه لن يكون في مصلحة مستخدمي آيفون، مشيرًا إلى الآثار الأمنية التي قد يجلبها مثل هذا القانون إلى المنصة.