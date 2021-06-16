ون بلس تعلن عن تكامل أعمق مع اوبو

تقترب شركتا الهاتف الصينيتان ون بلس OnePlus واوبو Oppo من بعضهما بعضًا وتندمجان بعد التعاون الوثيق لبعض الوقت.

وأصبحت ون بلس علامة تجارية فرعية لاوبو. ويبدو أن هذه الخطوة تتعلق بشكل أساسي بتجميع المزيد من الموارد وإضفاء الطابع الرسمي على علاقة العمل بينهما.

اقرأ أيضًا:

وفي تدوينة عبر منتدى ون بلس، قال الرئيس التنفيذي بيت لاو: إن الشركة تعمل على دمج منظمتها مع اوبو.

ومع ذلك، لن تختفي علامة ون بلس التجارية، وقال لاو: إن ون بلس تواصل إطلاق المنتجات وعقد الأحداث والتفاعل مع العملاء.

وكل من اوبو وون بلس، بالإضافة إلى العلامات التجارية للهواتف الأخرى، مملوكتان لتكتل صيني يسمى BKK Electronics.

اقرأ أيضًا:

وبدأت شركتا الهاتف بدمج بعض الفرق العام الماضي عندما تولى لاو مسؤولية إستراتيجية المنتج لكل من ون بلس واوبو.

وقال لاو في التدوينة: مع هذا التكامل الأعمق مع اوبو، سيكون لدينا المزيد من الموارد في متناول اليد لإنشاء منتجات أفضل لك.

وأضاف: يسمح لنا ذلك أيضًا بأن نكون أكثر كفاءة، على سبيل المثال، تقديم تحديثات برامج أسرع وأكثر استقرارًا لمستخدمي ون بلس.

اوبو وون بلس:

عمل مؤسسو ون بلس، بيت لاو وكارل باي، معًا سابقًا في اوبو. وتولى لاو، الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس، منصبًا ثانيًا كرئيس تنفيذي للمنتجات في اوبو في شهر مايو 2020.

اقرأ أيضًا:

وقام منذ ذلك الحين بدمج عدد من فرق ون بلس مع اوبو لتبسيط عملياتنا بشكل أفضل والاستفادة من الموارد المشتركة الإضافية.

وبعد رؤية التأثير الإيجابي لهذه التغييرات، قررت ون بلس زيادة تكامل مؤسستها مع اوبو. ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من دمج ون بلس لموارد البحث والتطوير مع اوبو.

وعلى المدى القصير، لا يبدو أن الكثير قد يتغير بالنسبة لعملاء ون بلس. وتشتهر الشركة بهواتفها الغنية بالمميزات التي تأتي بأسعار في متناول الجميع.

اقرأ أيضًا:

وفي شهر أبريل، أطلقت ون بلس أيضًا أول ساعة ذكية لها، OnePlus Watch. وقال لاو: إن التزام ون بلس تجاه العملاء يظل كما هو.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، نمت العلامة التجارية ون بلس وأصبحت قوة عالمية لا يستهان بها. وتميزت منتجاتها بالجودة والقدرة على التفوق على العلامات التجارية الأخرى بميزانيات أكبر بكثير.