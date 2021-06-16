هونر تؤكد عودة تطبيقات جوجل إلى هواتفها مع Honor 50

أعلنت شركة هونر رسميًا اليوم أن سلسلة Honor 50 تتضمن تطبيقات وخدمات جوجل، حيث أطلقت Honor 50 و Honor 50 Pro في الصين.

وصرحت هونر في بيان أن هواتفها تخضع لمراجعة أمنية من جوجل وأن أجهزتها سيكون لديها خيار تثبيت خدمات جوجل المحمولة GMS سابقًا عبر الأجهزة المتوافقة، وذلك وفقًا لنماذج جوجل للترخيص والحوكمة.

اقرأ أيضًا:

وقالت الشركة: سيتمكن المستهلكون من تجربة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من هونر المزودة بنظام GMS.

وأكد متحدث رسمي أن أجهزة هونر المشار إليها في البيان تشمل سلسلة أجهزة Honor 50 الذي تم الإعلان عنها حديثًا.

وتتاح الأجهزة للطلب الأولي في الصين في 25 يونيو، وتأتي إلى الأسواق الدولية مثل فرنسا وماليزيا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في وقت لاحق بسعر يعلن عنه لاحقًا.

ولم تتمكن شركة هونر من توفير تطبيقات جوجل وخدماتها، بما في ذلك متجر جوجل بلاي، عبر هواتفها منذ أن تم إدراج الشركة الأم السابقة هواوي على قائمة الكيانات الأمريكية، مما أجبر جوجل على سحب ترخيص أندرويد الخاص بها.

وما تغير مع سلسلة Honor 50 هو أن هواوي باعت هونر في نهاية العام الماضي، مما سمح للشركة بالعمل مع جوجل مرة أخرى.

اقرأ أيضًا:

وفي الوقت نفسه، لا تزال هواوي غير قادرة على استخدام برامج جوجل وتقوم بوضع نظامها للتشغيل المسمى هارموني HarmonyOS كبديل.

هونر تعود من جديد:

ظهرت تقارير حول عودة برامج جوجل إلى هواتف هونر في الشهر الماضي، بعد أن سرب حساب الشركة الألماني الأخبار في تغريدة تم حذفها الآن.

وبالانتقال إلى الأجهزة نفسها، فإن أكثر ما يلفت الانتباه هي الكاميرات الخلفية، التي يتم ترتيبها ضمن نتوءات دائرية.

اقرأ أيضًا:

وتحتوي الهواتف على كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 100 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي جهاز Honor 50 Pro على كاميرا أمامية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 32 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. بينما يحتوي هاتف Honor 50 على كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي كلا الهاتفين على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز. ويتضمن Honor 50 Pro شاشة بقياس 6.72 إنشات بينما يحتوي الجهاز الآخر على شاشة بقياس 6.57 إنشات.

وتشمل الألوان المتاحة الفضي والبرونزي والأخضر والأسود. ويتم تشغيل الهواتف بواسطة معالج Snapdragon 778G من كوالكوم.

ويحتوي جهاز Honor 50 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة تصل إلى 100 واط.

بينما يحتوي جهاز Honor 50 على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

اقرأ أيضًا:

ومن غير المرجح أن تحدث عودة برامج جوجل إلى هواتف هونر فرقًا كبيرًا في الصين. ويتم بيع الهواتف عادةً دون متجر جوجل بلاي.

ويبدأ سعر Honor 50 في الصين من نحو 425 دولار، بينما يبدأ سعر Honor 50 Pro من نحو 580 دولارً.

وإلى جانب الهاتفين الرائدين، تعلن هونر أيضًا عن هاتف Honor 50 SE الأرخص، الذي يبدأ بسعر 375 دولار.