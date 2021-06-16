نظرة أولى على ويندوز 11 القادم من مايكروسوفت

تسرب نظام التشغيل ويندوز 11 القادم من شركة مايكروسوفت عبر الإنترنت.

وبعد نشر لقطات الشاشة لأول مرة في موقع بايدو الصيني، ظهر نظام التشغيل ويندوز 11 بالكامل عبر الإنترنت، مكتملًا بواجهة مستخدم جديدة، وقائمة ابدأ، وغير ذلك الكثير.

وتبدو واجهة مستخدم ويندوز 11 الجديدة وقائمة ابدأ متشابهة جدًا مع ما تم العثور عليه في الأصل في Windows 10x.

نظرة أولية على ويندوز 11:

قامت مايكروسوفت بتبسيط ويندوز للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، قبل إلغاء هذا المشروع لصالح ويندوز 11.

ويمكن العثور على أكبر التغييرات البصرية التي تلاحظها على طول شريط المهام.

وقامت مايكروسوفت بتوسيط أيقونات التطبيق، وتنظيف منطقة الدرج، وتضمنت زر بدء وقائمة جديدين.

وتمثل قائمة ابدأ المحدثة هذه نسخة مبسطة لما هو موجود حاليًا في نظام التشغيل ويندوز 10، دون Live Tiles.

وتتضمن قائمة ابدأ التطبيقات المثبتة والملفات الحديثة والقدرة على إيقاف تشغيل أجهزة ويندوز 11 أو إعادة تشغيلها بسرعة.

وإذا كنت لا تريد توسيط رموز التطبيقات وقائمة البدء، فهناك خيار لنقلها جميعًا مرة أخرى إلى الجانب الأيسر.

وإلى جانب الوضع الداكن المتاح أيضًا، يبدأ ويندوز 11 بالظهور كإصدار أكثر دقة من ويندوز 10 من إصدار جديد تمامًا.

وتستخدم مايكروسوفت أيضًا الزوايا الدائرية في جميع أنحاء Windows 11. وتظهر هذه الزوايا في قوائم السياق وحول التطبيقات ومستكشف الملفات.

وتتضمن قائمة ابدأ نفسها أيضًا زوايا مستديرة. ولا يزال هذا إصدارًا قديمًا من ويندوز 11 تم تسريبه، لذلك لم يتم تضمين كل شيء حتى الآن.

ومن المتوقع رؤية المزيد من التغييرات في التطبيقات المضمنة في Windows 11، ولكن يبدو أن معظم هذه التطبيقات غير موجودة حتى الآن.

ومع ذلك، يبدو أن جزءًا كبيرًا من نظام التشغيل قد انتهى، لذلك نتوقع أن نرى إصدارًا تجريبيًا يصل قريبًا ليختبره مشتركو ويندوز إنسايدر.

وهناك أيقونة جديدة في شريط مهام النظام، ويطلق عليها اسم التطبيقات المصغرة في نظام التشغيل. واقترحت الشائعات أن مايكروسوفت تعيد تطبيقات ويندوز المصغرة، ويبدو أن هذا الإصدار المبكر يتضمن بعضًا منها.

وبالنظر إلى أنه من الواضح أن هذا إصدار قديم جدًا من ويندوز 11، فإن الأدوات المصغرة لا يتم تحميلها بالكامل في نظام التشغيل، ولكنها مصممة لتنزلق وتوفر وصولاً سريعًا إلى الأخبار والطقس ومحتويات الويب الأخرى.

مايكروسوفت تستعير من Windows 10x:

ألغت مايكروسوفت نظام التشغيل Windows 10x، ولكن من الواضح أنها تعيد استخدام أجزاء كبيرة من هذا العمل مع ويندوز 11.

وتم تصميم Windows 10x في الأصل للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، قبل التحول إلى أجهزة الحاسب المحمولة التقليدية ومن ثم يتم إلغاؤه.

وتضمن Windows 10x عددًا من الجوانب المحسنة والمبسطة لنظام ويندوز، ومعظم هذا العمل موجود في هذا الإصدار المسرب من ويندوز 11.

كما يتضمن ويندوز 11 أيضًا عناصر تحكم Snap جديدة يمكنك الوصول إليها من زر التكبير الموجود في جميع التطبيقات. وهي تمثل مكافئ حديث لوظيفة النوافذ المتتالية التي كانت موجودة في نظام التشغيل لسنوات.

ويمكنك محاذاة النوافذ جنبًا إلى جنب بسرعة، أو ترتيبها في أقسام عبر سطح المكتب.

متجر ويندوز:

لا يبدو أن هناك تحديثات كبيرة لمتجر ويندوز حتى الآن. وبالنظر إلى أن هذه نسخة مبكرة تم تسريبها، فمن المحتمل أن التحديثات التي تخطط لها مايكروسوفت لم تظهر بعد.

وتتشابه واجهة متجر ويندوز إلى حد كبير مع ما هو موجود في Windows 11 في الوقت الحالي، مع إمكانية الوصول إلى جميع التطبيقات نفسها المتوفرة اليوم.

ويقال إن مايكروسوفت تعمل على متجر تطبيقات جديد لنظام التشغيل ويندوز في الأشهر الأخيرة، وتشير الشائعات إلى أنه سيكون تغييرًا كبيرًا عما هو موجود اليوم.

ووعد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت بفتح فرص اقتصادية أكبر للمطورين وصناع المحتوى باستخدام ويندوز، ومن المرجح أن يأتي ذلك في شكل متجر جديد.

ويقال إن مايكروسوفت تقوم بإصلاح متجر تطبيقات ويندوز الخاص بها للسماح للمطورين بإرسال أي تطبيق ويندوز، بما في ذلك المتصفحات.

وقد تفكر مايكروسوفت أيضًا في السماح لمنصات التجارة الخارجية في التطبيقات، مما يسمح للمطورين بتجنب العمولة التي تأخذها مايكروسوفت عادةً من أنظمة الشراء داخل التطبيق.

تجربة إعداد جديدة:

قامت مايكروسوفت أيضًا بتضمين تجربة إعداد جديدة في نظام التشغيل Windows 11. وهي تشبه إلى حد كبير نظام التشغيل Windows 10x، حيث تقوم بتوجيه مستخدمي الأجهزة الجديدة أو أولئك الذين يقومون بالترقية إلى ويندوز 11 من خلال مجموعة من الخطوات لتهيئة ويندوز.

وتتضمن هذه التجربة الجاهزة أيضًا صوتًا جديدًا لبدء تشغيل Windows 11، الذي يتم تشغيله بعد ذلك في كل عملية إقلاع.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين تجربة إكس بوكس في نظام التشغيل Windows 11. وتم دمج تطبيق إكس بوكس الجديد الآن في نظام التشغيل ويندوز 11. مما يوفر وصولاً سريعًا إلى ألعاب Xbox Game Pass والأجزاء الاجتماعية لشبكة إكس بوكس ومتجر إكس بوكس.

ويظل Xbox Game Bar و Windows Game Mode كما هو الحال مع ويندوز 11 في هذه النسخة المسربة مبكرًا.

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