مايكروسوفت تجلب ألعاب إكس بوكس الجديدة إلى Xbox One

تسمح شركة مايكروسوفت لمالكي أجهزة إكس بوكس ون Xbox One بلعب ألعاب الجيل التالي من خلال خدمة xCloud.

وذكرت الشركة هذا الأمر ضمن تدوينة تلخص جهود إكس بوكس بالتعاون مع Bethesda، مع تأكيد الشركة خططها للاستفادة من xCloud لمنصات Xbox One.

وهذا يعني أن أجهزة 2013 ستكون قادرة على لعب ألعاب Xbox Series X الحصرية اعتبارًا من عام 2021، مما يطيل دورة حياة المنصة القديمة.

وقالت مايكروسوفت: بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يلعبون عبر أجهزة إكس بوكس ون اليوم، نتطلع إلى مشاركة المزيد حول كيفية جلب العديد من ألعاب الجيل التالي هذه، مثل Microsoft Flight Simulator، إلى المنصة من خلال xCloud مثل ما نفعل مع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية والمتصفحات.

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ووصفت مايكروسوفت xCloud عبر منصات التحكم بصفتها طريقة للاعبين لتجربة الألعاب قبل التنزيل، ولكن من الواضح أن الشركة ترى أن الخدمة تقدم أكثر من ذلك بكثير.

وأعلنت مايكروسوفت في الأصل عن Microsoft Flight Simulator باعتباره لعبة لمنصة إكس بوكس ون. وذلك قبل أن تزيل الإشارات إلى إطلاق إكس بوكس ون في شهر ديسمبر.

إكس بوكس ون تستمر بفضل البث السحابي:

أكدت عملاقة البرمجيات حديثًا إطلاق Microsoft Flight Simulator عبر منصات Xbox Series X و Xbox Series S في 27 يوليو.

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ومع ذلك، ليس من الواضح متى سيكون بث ألعاب xCloud متاحًا عبر منصات Xbox One.

ومن غير المحتمل أن يكون جاهزًا في الوقت المناسب لإطلاق Microsoft Flight Simulator في شهر يوليو.

وصرح رئيس قسم الألعاب السحابية في مايكروسوفت سابقًا بدمج xCloud في منصات الألعاب في وقت لاحق من هذا العام.

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ويوفر توفر xCloud دفعة لمنصة Xbox One. خاصة وأن مايكروسوفت تقوم بترقية شفرات الخادم الخاصة بها لتشغيل أجهزة Xbox Series X في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعطي هذا الجهاز القديم طريقة للعب الألعاب القادمة مثل Starfield، والتي، مثل Microsoft Flight Simulator، يتم إطلاقها أيضًا حصريًا عبر منصات Xbox Series X و Xbox Series S الجديدة.