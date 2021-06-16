مؤسس الويب يبيع التعليمات البرمجية لأول متصفح

يبيع تيم بيرنرز لي، أحد مهندسي شبكة الويب العالمية، التعليمات البرمجية المصدرية لمتصفح الويب الأصلي باعتبارها NFT.

وتمثل NFT شكل من أشكال الملكية الفريدة للعناصر الرقمية فقط. ولا تتضمن بالضرورة التحكم في حقوق النشر.

ولن يشتمل المزاد على التعليمات البرمجية المصدرية لمتصفح WorldWideWeb فقط، ولكن أيضًا رسالة من بيرنرز لي نفسه، ملف متجه يمكن طباعته كملصق، وفيديو صامت لمدة 30 دقيقة يصور كيفية كتابة التعليمات البرمجية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن دار المزادات، فإن العائدات تفيد القضايا التي يدعمها بيرنرز لي وزوجته.

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وتحتوي التعليمات البرمجية المعروضة للبيع على عناصر من الويب يعرفها الكثير منا اليوم، بما في ذلك وظائف تحليل وعرض مستندات HTML، ودعم التصميم الأولي، وبروتوكول HTTP، وحتى القدرة على طباعة صفحة ويب.

ويبدو أن مؤسس الويب يعتقد أن NFT مناسبة بشكل طبيعي للتعليمات البرمجية، وقال في بيان صحفي: إن NFT هي أحدث الابتكارات المرحة عبر الإنترنت والطريقة المثالية لتجميع الأصول وراء الويب.

وقد يواجه مشتري NFT مشكلة في تشغيل الإصدار الأول من WorldWideWeb.

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وهناك نسخة مبكرة جدًا من التعليمات البرمجية المصدرية متاحة عبر الويب اليوم (والتي تقول دار المزادات إنها تشبه التعليمات البرمجية التي يتم بيعها على أنها NFT، ولكنها ليست الأصلية)، ويبدو من الصعب تجميعها وفقًا لموقع WorldWideWeb التابع لـ CERN.

وحتى إذا قام المشتري بتشغيل المتصفح الأصلي، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من المواقع التي لا تزال تعمل بشكل جيد معه.

مخترع الويب:

يمكن القول إن الويب كما نعرفه أصبح ممكنًا من خلال حقيقة أن بيرنرز لي قرر عدم تسجيل براءة اختراع أو فرض رسوم على استخدام فكرته.

وسمح هذا الأمر لأي شخص لديه المعرفة التقنية وموارد الحاسب بتصميم موقع الويب الخاص به.

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واخترع بيرنرز لي شبكة الويب العالمية – الطريقة الحديثة الرئيسية التي نستخدم بها الإنترنت – في عام 1989.

واقترح طريقة لربط أجزاء مختلفة من المعلومات المخزنة عبر شبكة الإنترنت المبكرة من خلال الارتباطات التشعبية. وقام ببناء أول متصفح وخادم.

علاوة على ذلك وصفت صفحة الويب الأولى الفكرة عبر القول إنها تهدف إلى منح وصول عالمي إلى عالم من الوثائق.

ووفقًا لصحيفة الفاينانشيال تايمز، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستفيد فيها بيرنرز لي بشكل مباشر من عمله. وذلك بالرغم من أنه يقول إنه لن يحتفظ بهذه الأموال بنفسه.

وإذا كنت ترغب في رؤية عرض تقريبي لمتصفح بيرنرز لي الأصلي. فإن CERN لديها نسخة طبق الأصل يمكنك تشغيلها مباشرة في متصفح الويب الحديث الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك في حال كنت تريد الحصول على NFT، فإن المزاد يستمر من 23 يونيو إلى 30 يونيو. مع بدء تقديم العطاءات من 1000 دولار.