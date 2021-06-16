لينكولن تتعهد بتقديم السيارات الكهربائية بحلول عام 2030

تكرر لينكولن بعض التزامات شركة فورد الخاصة بالكهرباء بالكامل. وأعلنت شركة صناعة السيارات عن خطط لتزويد مجموعة سياراتها بالكامل بالكهرباء بحلول عام 2030.

وتعهدت أيضًا بأن يكون نصف حجمها العالمي عبارة عن مركبات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2025.

من ناحية أخرى تطلق لينكولن أول سيارة كهربائية بالكامل في العام المقبل لتتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيسها.

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وخصصت شركة فورد 30 مليار دولار للسيارات الكهربائية كجزء من خطتها للانتقال إلى الكهرباء بالكامل في أوروبا بحلول عام 2030.

وترى الاستراتيجية الطموحة، التي يطلق عليها اسم Ford Plus، أن شركة السيارات الأمريكية العملاقة تحاول اللحاق بمنافسيها جنرال موتورز وفولكس فاجن وتيسلا في التحول إلى الكهرباء.

وفي شهر مايو، أعلنت شركة فورد أنها تعمل على إصدارات كهربائية بالكامل من سيارات الدفع الرباعي إكسبلورر ولينكولن أفياتور.

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بالإضافة إلى ذلك هناك منصات للمركبات الكهربائية تم تصميمهما للشاحنات الكاملة الحجم ونماذج الدفع الرباعي والخلفي.

وقالت لينكولن إن أهداف الكهرباء تندرج تحت مظلة Ford Plus. وتخطط الشركة لاستخدام منصة EV لأنواع متعددة من المركبات لأربع سيارات جديدة تعمل بالكهرباء بالكامل.

وتتبع سلسلة الإعلانات، بما في ذلك القيادة المتصلة وترقيات التكنولوجيا، قرار لينكولن بإلغاء سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بسبب المضاعفات الناجمة عن الوباء.

لينكولن والكهرباء:

إلى جانب التحول الكهربائي، تعمل لينكولن أيضًا على ترقية تقنية رئيسية لتشكيلتها. وتتضمن الخطط نظام لينكولن الذكي القائم على السحابة للمركبات المتصلة، الذي يسمح لها بتقديم تحديثات البرامج للبطارية والطاقة وأنظمة الحوسبة.

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وتتلقى النماذج الأحدث المزودة بنظام المعلومات والترفيه من Ford’s Sync 4 تحديثات مستمرة من خلال منصة Lincoln Enhance.

ويتضمن ذلك لينكولن نوتيلوس، التي من المقرر أن يتم تحديثها لأول مرة هذا الصيف، بما في ذلك تحسينات على نظام الملاحة، و Apple CarPlay ودليل المالك الرقمي.

وفي وقت لاحق من هذا الخريف، يوفر تحديث إضافي تحسينات للمساعد الرقمي أليكسا من أمازون.

وبالإضافة إلى ذلك تطرح الشركة قريبًا ActiveGlide، وهي ميزة مساعدة في القيادة دون استخدام اليدين تعمل فقط عبر أقسام من الطرق السريعة المقسمة.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت شركة فورد عن تقنية BlueCruise المخصصة للمركبات مع Ford Co-Pilot360 في النصف الثاني من العام عبر تحديث برنامج Snyc 4.

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وعلى غرار Super Cruise من جنرال موتورز، يمكن تشغيل ميزة فورد عبر 100000 ميل من الطرق السريعة المقسمة في الولايات المتحدة وكندا.

علاوة على ذلك تخطط لينكولن لتجهيز سياراتها المستقبلية بمنصة رقمية جديدة تعمل بنظام Android Auto.

ويتم أيضًا العمل على وضع التجديد الذي يتيح للمالكين تغيير ميزات العرض والإضاءة والتدليك والصوت وحتى الرائحة لتعزيز صحتهم.

ودخلت لينكولن في شراكة مع تطبيق التأمل Calm لتقدم للعملاء عامًا من الخدمة المتميزة من خلال تطبيق Lincoln Way.