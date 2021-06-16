كيف تعمل مايكروسوفت على جعل OneDrive تطبيق ويب أفضل؟

أصبحت تطبيقات الويب مفيدة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، لأنها في الأساس تطبيقات تعمل في متصفح الويب الخاص بك.

وفي هذا الصدد تعمل مايكروسوفت على جلب تطبيق التخزين السحابي الشهير OneDrive كتطبيق ويب إلى متصفحات الويب الشهيرة.

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وعادة يمكنك الوصول إلى تطببيق التخزين السحابية من خلال مستكشف الملفات أو شريط المهام.

ولكن الآن قد يكون استخدامه كتطبيق ويب أسهل بكثير لإدارة الملفات وتحميلها وتدرك مايكروسوفت ذلك تمامًا.

ما هي خطط مايكروسوفت لتطوير تطبيق OneDrive

نشرت مايكروسوفت بالفعل خارطة طريق توضح جميع عمليات التطوير القادمة لتطبيق OneDrive.

وتُظهر الخارطة أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير إصدار من التطبيق كتطبيق ويب تقدمي أو PWA.

وسيتم نشره للمتصفحات التي تدعم هذا النوع من تطبيقات الويب، والتي ستعمل بشكل مشابه للتطبيق الذي تستخدمه على سطح المكتب.

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ويعد إصدار PWA من تطبيق OneDrive هو الخطوة التالية من تطبيق الويب المعتاد، حيث يمكن أن يتخذ مظهر مشابه لتطبيق سطح المكتب.

ولكن بدلًا من ذلك يمكنك استخدامه مباشرة في متصفح الويب الخاص بك.

وقد تمت جدولة إطلاق هذا الإصدار في شهر يوليو القادم، لذا قد تتمكن من إدارة ملفاتك في التطبيق من داخل أي متصفح قريبًا.

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لماذا يعتبر إطلاق إصدار ويب تقدمي من OneDrive مهمًا؟

الهدف الأساسي هو سهولة الاستخدام، حيث نستخدم متصفحات الويب يوميًا على الحواسيب والهواتف الذكية.

ومن أجل جميع أنواع المهام، مثل: إنشاء المستندات وتحرير الصور، يمكن أن يؤدي الدخول إلى تطبيق آخر إلى إيقاف سير عملك مؤقتًا.

بالإضافة إلى إضاعة الوقت الضائع في محاولة العثور على ملف معين في خدمة التخزين السحابية التي تستخدمه.

ومن ثم سيكون مسألة تحديد رمز تطبيق OneDrive في متصفح الويب الذي اخترته، والبحث عن الملف المعني، ثم سحبه إلى المشروع الذي تعمل عليه مباشرةً سهلًا للغاية.

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