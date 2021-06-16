كيف تستخدم تطبيق الاختصارات على آيفون

أطلقت آبل مع إصدار نظام iOS 13 لهواتف آيفون تطبيق الاختصارات، ويعتبر طريقة آبل في تخصيص هواتفهم وإعطاء بعض الحرية للمستخدمين.

وهذا يعني أنك تستطيع استخدام تطبيق الاختصارات في تغيير شكل الأيقونات عبر الهاتف أو إضافة وظائف جديدة له.

اقرأ أيضًا:

ويسمح لك تطبيق الاختصارات بعمل طرق مختصرة لبعض الوظائف على الهاتف مثل جعل الهاتف في وضع الطيران.

وقدمت آبل بعض التطويرات على الاختصارات مع تحديث iOS 15، ولكن سوف نتحدث عنها بعد أن يصدر النظام بشكل رسمي.

وقد ظهر تطبيق الاختصارات لأول مرة في عام 2018 مع تحديث iOS 12.

وكان يستخدم فقط عبر سيري المساعد الصوتي فقط، وأصبح يستخدم عبر الأيقونات التي توضع في واجهة الهاتف.

وتقدم آبل مجموعة من الاختصارات المجهزة سابقًا، ويمكنك أيضًا عمل الاختصارات الخاصة بك كما ترغب.

طريقة عمل الاختصارات الخاصة بك:

حتى تتمكن من استخدام الاختصارات يجب أن تتأكد أن الآيفون يعمل بنظام iOS 13 على الأقل.

ويمكنك الوصول إلى التطبيق بسهولة عبر الضغط على العلامة الخاصة به في قائمة تطبيقاتك.

وإذا لم تجد هذه العلامة فإنك تستطيع تثبيت التطبيق عبر تحميله من متجر تطبيقات آيفون .

اقرأ أيضًا:

وبعد أن تدخل إلى التطبيق فإنك تجد علامة + موجودة في الجزء الأيمن أعلى شاشة آيفون.

وعندما تقوم بالضغط عليها تظهر لك قائمة جديدة، يمكنك اختيار منها Add Action لتختار الوظيفة التي ترغب في اختصارها.

ويعرض لك الهاتف مجموعة من الوظائف التي يمكنك استخدامها، أو يمكنك إيجاد الذي ترغب فيه عبر شريط البحث.

وبعد أن تختار الاختصار الذي ترغب في استخدامه فإن التطبيق يضيف لك الاختصار في واجهة الاختصارات الجديدة، ويمكنك من خلالها تخصيص الاختصار.

ويشمل تخصيص الاختصار تغيير الاسم أو الأيقونة الخاصة به.

ويمكنك تكرار العملية لإضافة المزيد من الاختصارات إلى الشاشة كما ترغب.

وتستطيع جعل الاختصار الواحد يقوم بأكثر من وظيفة، وهذا يعني أنك تستطيع جعل الاختصار الواحد يحول الهاتف إلى الوضع الصامت ثم يرسل رسائل تلقائية بأنك في إجتماع.

أهم الاستخدامات:

يمكنك استخدام الاختصارات في الكثير من الأمور المختلفة، حيث يمكنك جعل الهاتف يستقبل رسالة وهمية ويعطيك تنبيهًا.

كما يمكنك وضع اختصار للاتصال بأحد الأرقام مباشرةً عبر أيقونة واحدة.

وتستطيع أيضًا جعل الهاتف يتحول إلى وضع عدم الإزعاج عندما تكون في العمل، وهذا يعني أن الاختصار يحدد موقعك عبر نظام تحديد المواقع في الهاتف ثم يحول الهاتف إلى الوضع الصامت.

اقرأ أيضًا:

ويمكنك إضافة خاصية البحث إلى مكان معين بضغطة زر، حيث تستطيع برمجة الاختصار على البحث عن أقرب مقهى إليك، وعندما تضغط على الاختصار فإنه يعرض لك إرشادات الطريق بشكل سريع للغاية.