كيفية منع تويتر من بيع معلوماتك للمعلنين

تعتمد منصة تويتر مثل جميع منصات التواصل الاجتماعي على الإعلانات التي تظهر فيها.

وهذا يعني أنها تستقبل الأموال من بعض المستخدمين والشركات حتى تعرض إعلاناتهم داخل المنصة وتجعلها تظهر لأكبر عدد من المشاهدين.

ولذلك فإنها تستخدم بيانات التصفح الخاصة بك وبيانات استخدامك عبر تويتر لجعل الإعلان مخصصًا أكثر.

وهذا يعني أن يظهر الإعلان المناسب للشخص الذي يفكر فيه أو يبدي إهتمامًا به.

ويعتبر الكثيرين هذه الخطوة خرق لخصوصية استخدامهم من قبل تويتر، وذلك لأن الشركة أعلنت سابقًا أنها لا تنوي استخدام بيانات المشتركين في الإعلانات.

ولكن تسمح لك المنصة بمنع المعلنين من الوصول إلى بياناتك، بمعنى أصح فإنك ترفض مشاركة بياناتك مع المعلنين المختلفين.

طريقة إخفاء البيانات من المعلنين:

يمكنك منع المعلنين من الوصول إلى بيانات استخدامك في المنصة عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على علامة النجوم الثلاثة في تطبيق الهاتف أو توجه إلى الصفحة التالية عبر الحاسب.

وبعد ذلك اختار الإعدادات ثم إعدادات الأمان، وبعدها قم باختيار بيانات التخصيص.

وعندما تصل إلى واجهة التخصيص فإنك ترى مجموعة من الاختيارات التي يجب عليك تعطيلها حتى تتمكن من حماية بياناتك.

ويمكنك تعطيل تخصيص الإعلانات عبر إغلاق بعض الاختيارات التي تسمح لتويتر بالوصول إلى بيانات مكانك الجغرافي و استخدامك للإنترنت والمواقع التي تزورها.

وتستطيع أيصًا عرض البيانات التي يحتفظ بها تويتر عن حسابك، وذلك عبر صفحة التخصيص والبيانات، ثم الضغط على اختيار رؤية بيانات تويتر.

ويحتفظ تويتر بمجموعة من البيانات عنك وهي مقسمة في مجموعات مثل الحساب وتاريخ الحساب وبيانات الأجهزة والتطبيقات ثم أنشطة الحساب واهتماماتك.

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وتشمل هذه البيانات معلومات قد لا تعتقد بأن تويتر يجمعها عنك، وذلك مثل عدد الحسابات التي يمكنها الوصول إلى حسابك إن كان يدار من أكثر من شخص.

وتضم أيضًا الأماكن الجغرافية التي زرتها وتطبيق تويتر يعمل ومسجل في هاتفك.

وتحتفظ المنصة أيضًا ببيانات عن أجهزتك والتطبيقات التي تستخدمها من هذه الأجهزة.

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وأخيرًا تستخدم منصة تويتر بيانات النشاط الخاصة بحسابك، مثل التغريدات التي تكتبها والتغريدات التي تعجبك والحسابات التي تتابعها.

وكذلك اهتماماتك وعمليات البحث التي تقوم عبر المنصة والتغريدات الي تتوقف أمامها كثيرًا.

ويظن الكثير من المستخدمين أن تويتر أكثر أمان من فيسبوك، ولكن في الحقيقة فإن المنصتين يجمعان نفس البيانات.

ولكن تويتر تخبرك بأنها تجمع هذه البيانات عنك وتسمح لك بإيقافها.

وفي المملكة المتحدة والدول الأوروبية فإنك تستطيع إيقاف تخصيص الإعلانات بالكامل

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