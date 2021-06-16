كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR باستخدام كاميرا هاتف أندرويد

يعد رمز الاستجابة السريعة أو QR Code طريقة سريعة وسهلة لمشاركة أنواع مختلفة من المعلومات عن طريق مسح الرمز ضوئيًا باستخدام كاميرا الهاتف.

ويمكن لهاتف أندرويد الخاص بك الحصول على الكثير من الوظائف من هذه الميزة.

على سبيل المثال يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريعة لمشاركة كلمة مرور الواي فاي الخاصة بك مع الآخرين.

ويمكنك أيضًا مشاركة رموز الدفع مع الأصدقاء وأفراد العائلة في تطبيقات الدفع الإلكترونية لتحويل الأموال بسهولة.

وقد أضافت جوجل القدرة على مسح رمز الاستجابة السريعة من خلال (عدسة جوجل) Google Lens المدمج في الهواتف التي تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 8 والإصدارات الأحدث.

ونتيجة لذلك لم تعد بحاجة إلى تطبيقات الجهات الخارجية لقراءة هذه الرموز إذا كنت تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد.

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كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتف أندرويد:

لمسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتف أندرويد، تحتاج أولًا إلى تحديد موقع عدسة جوجل وفتحه.

وإذا كنت تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 8 أو 9 أو 10 فيمكن العثور عليه داخل مساعد جوجل.

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ومع ذلك إذا كنت تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 11 فستجده في شريط بحث جوجل على الشاشة الرئيسية.

وتحتوي بعض الهواتف أيضًا على تطبيق الكاميرا، ولكن ليس جميعها.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

ابحث عن شعار عدسة جوجل في مساعد جوجل الافتراضي Google Assistant أو رمز الكاميرا الصغير في شريط بحث الشاشة الرئيسية أو التطبيق ثم اضغط عليه.

إذا كانت كاميرا هاتف أندرويد الخاص بك تحتوي على عدسة جوجل فاضغط على شعار العدسة في تطبيق الكاميرا.

بعد فتح عدسة جوجل، وجه كاميرا الهاتف إلى رمز الاستجابة السريعة لقراءته.

بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام عدسة جوجل على هاتف أندرويد الخاص بك، ستتمكن على الفور من رؤية الرابط أو النص أو أي بيانات من المفترض أن يعرضها الرمز.

وتظهر النتائج في الوقت الفعلي ولا يستغرق تحميلها أي وقت على الإطلاق، بشرط أن يكون لديك اتصال إنترنت مستقر.

ملاحظة: الصعوبة الوحيدة التي قد تواجهها عند قراءة رمز الاستجابة السريعة بهاتف أندرويد الخاص بك هي العثور على الميزة.

ولحسن الحظ، قامت جوجل بتضمين العدسة في الكثير من تطبيقاتها الأخرى لتسهيل المهمة، خاصة في إصدار نظام التشغيل أندرويد 11.

حيث يتم وضعها على الشاشة الرئيسية أو شريط بحث جوجل، وبدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل التطبيق للتخلص من متاعب البحث عن شعار العدسة الصغير.

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