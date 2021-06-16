كيفية حذف البيانات من القرص نهائيًا بشكل آمن

تعتبر الأقراص الصلبة أكبر طرق التخزين في المساحة، وهي الأكثر انتشارًا لكونها مكون أساسي من الحواسيب.

ولا يهتم الكثيرون بعملية حذف البيانات من القرص الصلب تمامًا، ويكتفون فقط بإعادة تهيئة القرص ظنًا منهم أن هذا كافي.

ولكن في الحقيقة فإنك تستطيع استعادة الملفات من على القرص الصلب بعد إعادة التهيئة.

ولذا يجب أن تعمل على حذف البيانات بشكل شامل وأكثر عمقًا، وتوجد أكثر من طريقة لهذا الأمر.

وتعمل أغلب تطبيقات حذف البيانات نهائيًا على إعادة كتابة بيانات وهمية فوق البيانات القديمة، ولذلك تصبح استعادة هذه الملفات أمرًا مستحيلًا.

حذف ملف واحد تمامًا من على القرص الصلب:

يساعدك هذا التطبيق على تدمير ملف واحد بعينه، وهذا بدلًا من حذف جميع البيانات الموجودة على القرص الصلب.

وتحتاج إلى هذا التطبيق عندما ترغب في حذف ملف من على جهازك دون أن تتخلص من القرص الصلب تمامًا.

ويأتي تطبيق Eraser بشكل مجاني، وهو مفتوح المصدر لذا لا تقلق من سرقة البيانات منه.

وحتى تتمكن من استخدامه قم بتحميل التطبيق عبر هذا الرابط، ثم الضغط على قائمة جدولة حذف البيانات في الشاشة الرئيسية.

وبعد ذلك تظهر أمامك شاشة جديدة لتدخل إعدادات الحذف وتضع الشروط الخاصة بك.

وعندما تنتهي من تحديد الوقت الذي يتم فيه الحذف، فإن التطبيق يطلب منك تحديد الملفات عبر الضغط على ADD Data لتحديد الملفات التي ترغب في حذفها.

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وبعد ذلك تقوم بتحديد الطريقة التي ترغب في الحذف بها، حيث يمكنك التأكيد على حذف الملفات بأكثر من طريقة.

وتعتبر الطريقة الرسمية التي يستخدمها التطبيق هو كتابة ملفات جديدة فوق الملفات القديمة لتأكيد حذفها، ويطلق على عملية الكتابة فوق القرص بأكمله “دورة” حذف كاملة.

ولذلك تستطيع تحديد عدد الدورات التي تقوم بالحذف بها، ويعتمد البنتاجون ومعظم المؤسسات العسكرية على 3 دورات حذف متتالية.

ويمكنك أيضًا الوصول إلى التطبيق عبر قائمة الزر الأيمن في ويندوز 10، حيث تقوم بالضغط بزر الفأرة الأيمن على الملف ثم اختيار تطبيق Eraser.

طريقة حذف البيانات من على القرص بالكامل:

إذا كنت ترغب في مسح الملفات من على القرص بالكامل، فإنك تستطيع استخدام تطبيق Roadkil’s Disk Wipe.

ويعمل هذا التطبيق بكفاءة مع أقراص USB والأقراص الصلبة بأنواعها بنفس المستوى والجودة.

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وحتى تتمكن من حذف جميع الملفات والبيانات من على القرص قم بتشغيل التطبيق، ثم اختار القرص الذي ترغب في حذفه.

وبعد ذلك قم بإدخال عدد الدورات التي ترغب في تنفيذها على القرص الصلب، ولذلك ننصح باستخدام 3 دورات من الحذف حتى تختفي الملفات تمامًا.