فيسبوك تطلق مجموعات جديدة لعشاق الألعاب

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، عن نوع جديد للمجموعة مصمم خصيصًا لصناع محتوى الألعاب، حيث تواصل العملاقة الاجتماعي توجهها نحو الألعاب، في محاولة لزيادة تواجدها في الفضاء السريع النمو.

ويتم إطلاق مجموعات معجبين الألعاب الجديدة عبر فيسبوك مع صناع محتوى محددين، وهي مصممة لتسهيل الاتصال المحسن داخل مجتمعات الألعاب.

وتتضمن مجموعات المعجبين الجديدة في فيسبوك عناصر جديدة مثل الوسوم للموضوعات لتبسيط التنقل إلى المناقشات ذات الصلة داخل المجتمع.

ويساعد ذلك اللاعبين على التواصل مع المحتوى الأكثر توافقًا مع اهتماماتهم المحددة.

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وتتطلع فيسبوك أيضًا إلى مساعدة اللاعبين على الارتباط بألعاب فعلية ضمن هذه المجموعات عبر نوع منشور جديد يسمى “البحث عن لاعب”.

ويسهل هذا مشاركة المجتمع ونموه بشكل أفضل، وذلك من خلال إقامة روابط أقوى مع الأشخاص الذين تشاركهم في مجموعات الألعاب.

فيسبوك تعزز الألعاب:

تبدأ فيسبوك أيضًا بالتوصية بمجموعات الألعاب ذات الصلة للمشاهدين في ختام بعض بث محتوى الألعاب، بينما تحث المستخدمين أيضًا على الانضمام إلى مجموعات المعجبين بعد تفاعلهم مع صفحة صناع المحتوى.

وقد تكون هذه طريقة جيدة لتنمية هذه المجتمعات وتعزيز الاتصال بين المستخدمين المهتمين.

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وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك عن هذه الميزات أثناء اختبار ميزة غرف الصوت الجديدة في فيسبوك.

وتضمنت غرف الصوت مجموعة من صناع محتوى الألعاب، الذين شاركوا تجارب بناء المجتمعات عبر المنصة.

وشهدت Facebook Gaming زيادة مطردة في الاهتمام، لا سيما خلال العام الماضي. وذكرت التقارير أن Facebook Gaming تجاوزت مليار ساعة مشاهدة في عام 2020، وهو رقم قياسي للمنصة.

ولا يزال أمامها طريق للوصول إلى يوتيوب وتويتش. ولكن فيسبوك تكتسب بعض التقدم في المجال، مما يتيح لها الاستفادة من المرحلة التالية من محتوى الألعاب، التي ستكون ألعابًا غامرة في عالم الواقع الافتراضي.

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وتعتبر الشبكة الاجتماعية رائدة في محتوى الواقع الافتراضي. وأصبحت نظارة Oculus الآن وحدة الواقع الافتراضي الرائدة.

ومع استمرار ارتفاع مبيعات أجهزة الواقع الافتراضي، فإن بناء مجتمعات مثل هذه يمكن أن يكون مفتاحًا لتوسيع آفاقها في المجال وإنشاء مجتمعات راسخة تتماشى مع المنصة.

وتسهل مجموعات الألعاب الاتصال الأوسع ونمو أدوات الواقع الافتراضي الخاصة بفيسبوك وربط المنصتين معًا.

وبالإضافة إلى ذلك أشار زوكربيرج أيضًا إلى أن أي شارات تم الحصول عليها أثناء البث المباشر لصناع المحتوى يتم نقلها الآن إلى مجموعة المشجعين أيضًا. الأمر الذي يوفر تقديرًا إضافيًا لأعضاء المجتمع لمشاركتهم أثناء البث المباشر.