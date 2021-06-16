فيديكس تختبر مركبات التوصيل الذاتية القيادة

أعلنت شركة فيديكس عن شراكة مع Nuro، وهي شركة التوصيل الذاتية القيادة الناشئة التي أسسها في عام 2016 مهندسو جوجل السابقان ديف فيرجسون وجياجون تشو.

وتهدف الشراكة الإستراتيجية المتعددة السنوات والمتعددة المراحل التي تم الإعلان عنها إلى اختبار ونشر الجيل التالي من مركبة التوصيل الذاتية القيادة من Nuro في عمليات فيديكس.

ويتبع هذا الروبوت أحدث روبوت R2 الخاص بـ Nuro.

وعلى عكس الآخرين في صناعة المركبات الذاتية القيادة، ركزت Nuro جهودها على تصميم المركبة الكهربائية الذاتية القيادة المنخفضة السرعة لنقل الطرود، وليس الأشخاص.

وركزت هذه الروبوتات في السابق على توصيل البقالة والأغذية وحتى الإمدادات الطبية. ودخلت Nuro في شراكة مع CVS و Domino’s و Kroger، على سبيل المثال.

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وتمثل الصفقة مع فيديكس أولى خطواتها في مجال لوجستيات الطرود. وبدأ البرنامج التجريبي في هيوستن.

ويسمح هذا الالتزام المتعدد السنوات لشركة Nuro بجلب تقنيتها إلى المزيد من الأشخاص بطرق جديدة، والوصول إلى انتشار واسع النطاق.

ويقوم منافسو فيديكس مثل UPS باختبار الشاحنات الذاتية القيادة، وهذا يمكن أن يساعدها في مواكبة أعمال التوصيل التي أصبحت آلية بشكل متزايد.

فيديكس تواكب العصر:

تعمل فيديكس داخليًا على تقنية المركبات الذاتية القيادة الخاصة بها، ولا سيما روبوت توصيل الرصيف.

وتم تطوير SameDay، الذي أطلق عليه اسم Roxo، بالتعاون مع DEKA Development & Research Corp ومؤسسها دين كامين، الذي اخترع Segway وكرسي iBot المتحرك.

وكشفت فيديكس لأول مرة عن SameDay في شهر فبراير 2019. وقد تم تجهيز روبوت فيديكس بتقنية الاستشعار مثل الليدار والكاميرات المتعددة.

وتسمح هذه التقنيات عند دمجها مع خوارزميات التعلم الآلي للجهاز باكتشاف العقبات وتجنبها ورسم مسار آمن، وكل ذلك أثناء اتباعه قواعد الطريق.

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وقالت الشركة إنها تخطط للعمل مع AutoZone و Lowe و Pizza Hut و Target و Walgreens و Walmart. وذلك من أجل معرفة كيف يمكن أن تتناسب الروبوتات الذاتية القيادة مع أعمال التوصيل الخاصة بها.

وكانت الفكرة أن توفر فيديكس طريقة لتجار التجزئة لقبول الطلبات من العملاء القريبين وتسليمها عن طريق الروبوت مباشرة إلى منازل العملاء أو الشركات في نفس اليوم.

علاوة على ذلك اختبرت الشركة الروبوتات في ممفيس، تينيسي وكذلك بلانو وفريسكو، تكساس ومانشستر، نيو هامبشاير.

وصمم روبوت Nuro R2 الأكبر للعمل عبر الطرق العامة، مما يسمح له بالسفر لمسافات أبعد وحمل أحمال أثقل.

بالإضافة إلى ذلك قالت فيديكس إنها قطعت التزامًا طويل الأجل باستخدام الروبوتات المستقلة من Nuro للتسليم على نطاق واسع.