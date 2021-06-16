سبوتيفاي تطلق تطبيق الصوت المباشر Greenroom

أعلنت شركة سبوتيفاي في شهر مارس أنها استحوذت على الشركة التي تقف وراء تطبيق الصوت Locker Room الذي يركز على الرياضة للمساعدة في تسريع دخولها إلى سوق الصوت المباشر.

وتخطو الشركة اليوم خطوة جديدة مع إطلاق Spotify Greenroom، وهو تطبيق جديد للأجهزة المحمولة يسمح لمستخدمي سبوتيفاي في جميع أنحاء العالم بالانضمام إلى غرف الصوت المباشرة أو استضافتها، وتحويل هذه المحادثات اختياريًا إلى ملفات صوتية.

كما أنها تعلن عن صندوق صناع المحتوى الذي يساعد في دعم التطبيق الجديد بمزيد من المحتوى في المستقبل.

ويعتمد تطبيق Spotify Greenroom نفسه على التعليمات البرمجية الحالية لتطبيق Locker Room.

وقالت سبوتيفاي: إن مستخدمي Locker Room الحاليين يرون تحديث التطبيق ليصبح تجربة Greenroom التي أعيد تصميمها بدءًا من اليوم.

واستخدم Locker Room مخططًا باللونين الأبيض والأحمر البرتقالي، فإن تطبيق Greenroom الجديد يشبه إلى حد كبير فرعًا من سبوتيفاي، بعد أن تبنى نفس لوحة الألوان والخط والأيقونات.

وللانضمام إلى التطبيق الجديد، يقوم مستخدمو سبوتيفاي بتسجيل الدخول باستخدام معلومات حساب سبوتيفاي الحالية الخاصة بهم. ويتم بعد ذلك توجيههم عبر تجربة الإعداد المصممة لربطهم باهتماماتهم.

وتعتمد في الوقت الحالي عملية العثور على برامج صوتية للاستماع إليها بشكل أساسي على انضمام المستخدمين إلى مجموعات داخل التطبيق.

ويشبه هذا إلى حد كبير الطريقة التي يعمل بها Locker Room، حيث يمكن لمستخدميه العثور على الفرق الرياضية المفضلة ومتابعتها.

ومع ذلك، فإن مجموعات Greenroom تحظى باهتمام عام الآن، وذلك لأنها لم تعد مرتبطة بالرياضة فقط.

وقالت سبوتيفاي: يستفيد Greenroom من تقنية تخصيص سبوتيفاي لتوصيل المستخدمين بشكل أفضل بالمحتوى الذي يرغبون في سماعه.

على سبيل المثال، يمكن أن يرسل إشعارات إلى المستخدمين إذا تم نشر بودكاست تتابعه عبر سبوتيفاي من خلال Spotify Greenroom.

سبوتيفاي تنافس كلوب هاوس:

يمكن لتطبيق Greenroom الاستفادة من فهمه لنوع البودكاست والموسيقى التي تستمع إليها من أجل تقديم توصيات مستهدفة.

وبالنسبة لمجموعة ميزات Spotify Greenroom، فهي تتساوى إلى حد كبير مع عروض الصوت المباشرة الأخرى – بما في ذلك عروض كلوب هاوس وتويتر وفيسبوك.

ويظهر المتحدث في الغرفة أعلى الشاشة كأيقونة حساب مستديرة الشكل، بينما يظهر المستمعون أدناه كأيقونات أصغر.

وهناك خيارات كتم الصوت، وعناصر تحكم في الإشراف، والقدرة على إحضار المستمعين إلى المسرح أثناء جلسة الصوت المباشرة.

ويمكن للغرف أن تستضيف ما يصل إلى 1000 شخص، وتتوقع سبوتيفاي زيادة هذا العدد لاحقًا.

كما يمكن للمستمعين أيضًا أن يصفقوا للمتحدثين من خلال منحهم “الجواهر” في التطبيق، وهي ميزة جاءت من Locker Room أيضًا.

ويجري عرض عدد الجواهر التي حصل عليها المتحدث بجوار صورة حسابه أثناء الجلسة. ولا توجد في الوقت الحالي قيمة نقدية مرتبطة بالجواهر، ولكن يبدو أن هذه الخطوة التالية حيث لا يقدم Greenroom اليوم أي شكل من أشكال تحقيق الدخل.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين Spotify Greenroom وتطبيقات الصوت المباشر المماثلة.

ويوفر التطبيق ميزة الدردشة النصية المباشرة التي يمكن للمضيف تشغيلها أو إيقاف تشغيلها متى شاء.

كما يمكن للمضيفين أيضًا طلب الملف الصوتي لجلسة الصوت المباشرة الخاصة بهم بعد اختتامها، التي يمكنهم بعد ذلك تحريرها لتحويلها إلى حلقة بودكاست.

وتسجل الشركة جلسات الصوت المباشرة لأغراض الإشراف. وإذا أبلغ المستخدم عن شيء ما في غرفة الصوت في Greenroom، فيمكن لسبوتيفاي العودة للنظر في الأمر، من أجل تحديد نوع الإجراءات التي قد يلزم اتخاذها.

ويتم نشر Spotify Greenroom اليوم عبر iOS وأندرويد في 135 سوقًا حول العالم. وهو متاح فقط باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي، ولكنه يخطط للتوسع مع نموه.