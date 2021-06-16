زوكربيرج يستضيف اختبار غرف فيسبوك الصوتية المباشرة

أعلنت شركة فيسبوك في شهر أبريل عن مجموعة كبيرة من المنتجات الصوتية الجديدة، بما في الغرف الصوتية المباشرة، التي تتاح عبر كل من فيسبوك وماسنجر.

ومنذ شهر مايو، كانت فيسبوك تختبر علنًا ميزة الغرف الصوتية في تايوان مع شخصيات عامة، ولكن اليوم استضافت الشركة أول اختبار علني للغرف الصوتية المباشرة في الولايات المتحدة.

واستضاف الحدث نفسه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الذي تحدث مع زملائه التنفيذيين وصناع المحتوى.

وانضم إلى زوكربيرج نائب رئيس فيسبوك ورئيس مختبرات الواقع في الشركة أندرو بوسورث، ورئيس التطبيق فيدجي سيمو وثلاثة من صناع محتوى الألعاب.

واستغل صناع المحتوى الوقت في الغرفة الصوتية للتحدث أكثر عن رحلات الألعاب الخاصة بهم عبر فيسبوك، وعن نوعية الألعاب التي كانوا يقومون ببثها والأمور الأخرى المتعلقة بالألعاب.

كما تحدث زوكربيرج لفترة وجيزة عن ميزات الألعاب الجديدة، بما في ذلك نوع جديد من المنشورات يسمى “البحث عن لاعبين”.

ويساعد هذا النوع من المشاركات صناع المحتوى في العثور على أشخاص آخرين في المجتمع لممارسة الألعاب معهم أثناء البث.

بالإضافة إلى ذلك يتم الآن نقل الشارات التي يتم الحصول عليها من البث المباشر إلى مجموعات المعجبين، كما قال زوكربيرج، مضيفًا أنها كانت ميزة مطلوبة بشدة من قبل المعجبين.

غرف فيسبوك الصوتية المباشرة:

تشبه تجربة استخدام الغرف الصوتية المباشرة إلى حد كبير ما تتوقعه عبر كلوب هاوس أو تويتر.

ويظهر مضيفو الحدث من خلال أيقونة حساب مستديرة الشكل أعلى الشاشة، بينما يظهر المستمعون في النصف السفلي من الشاشة، كأيقونات أصغر.

وفي المنتصف يوجد قسم يتضمن أشخاصًا يتابعهم المتحدثون.

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ويشار إلى المتحدث النشط بحلقة متوهجة بظلال من الأزرق والأرجواني والوردي عبر فيسبوك. وفي حالة التحقق، تظهر علامة زرقاء بجوار أسمائهم.

ويمكن للمستمعين إبداء الإعجاب أو التفاعل مع المحتوى أثناء البث المباشر باستخدام زر الإعجاب الموجود أسفل الشاشة.

ويمكنهم اختيار مشاركة غرفة الصوت إما في منشور عبر فيسبوك أو في مجموعة أو مع صديق مباشرة أو من خلال تطبيقات أخرى.

ويتيح لك زر التبديل في الغرفة تشغيل أو إيقاف تشغيل التسميات التوضيحية التي تم إنشاؤها تلقائيًا.

ويمكنك من هنا أيضًا الإبلاغ عن المستخدمين أو أي مشكلات أو أخطاء واجهتها.

ولم توفر الغرفة الصوتية المباشرة اليوم أي خيار لرفع يدك أو الانضمام إلى المتحدثين، حيث كانت تجربة بث بسيطة.

واستخدم زوكربيرج أيضًا حدث اليوم للتحدث على نطاق أوسع عن خطط فيسبوك للمضي قدمًا في اقتصاد صناع المحتوى.

وأشار أيضًا إلى أن الأدوات التي تبنيها الشركة تتجاوز الألعاب، قائلاً: إن فيسبوك تعتزم دعم الصحفيين والكتاب وغيرهم.

وتحدث زوكربيرج أيضًا عن كيفية عدم اقتطاع الشركة فورًا لنسبة الأرباح الخاصة بها من صناع المحتوى.