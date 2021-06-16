ايكيا تعلن عن مكبر صوت على شكل إطار صورة

قدمت شركتا ايكيا Ikea و Sonos رسميًا أحدث منتج في خط Symfonisk الخاص بهما، وهو مكبر الصوت على شكل إطار صورة الذي تبلغ تكلفته 199 دولار.

وسيكون مكبر الصوت على شكل إطار صورة الداعم للشبكة اللاسلكية متاحًا للشراء بدءًا من 15 يوليو.

وعلى الرغم من أنه يسمى إطار صورة، إلا أنه لا يمكنك تخصيصه بصورك الخاصة، وهو مجرد قطعة فنية.

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ويمكن إزالة الرسم الأمامي، والكشف عن مكبرات الصوت الموجودة خلفه، واستبداله بألوان وتصميمات أخرى.

وتتوفر عدة أنماط من الفنانة جينيفر إدريزي. ولكن الخيارات ستختلف حسب السوق. وتأتي لوحتان فنيتان إضافيتان بعد شهر مقابل 20 دولار لكل منهما.

ويمكن توجيه كابل الطاقة في عدة اتجاهات اعتمادًا على مكان أقرب منفذ لك، وقد قامت ايكيا أيضًا بتضمين منطقة لإدارة الأسلاك في الجزء الخلفي من الإطار.

كما يمكنك أيضًا وضع مكبر الصوت على الأرض مع وجود أقدام مضمنة. وهناك مكان لإخفاء الأقدام عندما لا يكونون قيد الاستخدام أيضًا. وتهدف هذه الأقدام إلى توفير الاستقرار وتقليل الاهتزاز.

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مكبر صوت من ايكيا:

قالت Sonos: إن التحدي في تصميم هذا التعاون الأخير كان إنشاء صوت يملأ الغرفة في منتج يتم وضعه بشكل مختلف عن العديد من مكبرات الصوت التقليدية، ولكن عمق إطار الصورة ساعد. كما قامت الشركة ببناء دليل موجي لتوجيه الصوت في جميع أنحاء الغرفة.

ويمكن إقران مكبري صوت معًا للحصول على صوت ستريو. وتوجد عناصر التحكم في الجزء الخلفي من الجانب الأيسر للإطار، مع استخدام أيقونات ايكيا و Sonos كمؤشر مرئي لمكان الشعور بهما.

وستتمكن من التحكم في الجهاز باستخدام تطبيق Sonos مثل أي جهاز آخر في النظام البيئي الصوتي المتعدد الغرف للشركة، كما تم تضمين دعم AirPlay 2 و Spotify Connect.

وتم الإعلان عن منتج Symfonisk جديد واحد فقط من قبل الشركات. ولكن هناك مكبر صوت على شكل مصباح طاولة معاد تصميمه موجود أيضًا عبر خارطة الطريق.

وأكد متحدث باسم شركة ايكيا أن المصباح الجديد جزء من خططها، وتشارك المزيد عندما يحين الوقت. وتهدف كل هذه الجهود المشتركة إلى التوافق بشكل طبيعي مع ديكور المنزل.