اللياقة في ساعة آبل .. طريقة وضع أهدافك الخاصة

تضع ساعة آبل اللياقة في المقام الأول، ولذلك فإنها تمتلك أحد أفضل مستشعرات متابعة اللياقة والتمارين بشكل عام.

وتساعدك ساعة آبل على الاهتمام بالتمارين عبر مراقبة أهدافك وتذكيرك بها يوميًا.

يمكنك أن تقرأ كل المقالات التي قدمناها عن ساعة آبل عبر هذا الرابط.

بالإضافة إلى تتبع أدائك لهذه الأهداف ومدى قربك من الوصول إليها، وقد قامت باقي الشركات بتقليد واجهة ساعة آبل في متابعة الرياضة.

وتقدم لك الساعة واجهة خاصة لتتبع الرياضة والأهداف التي ترغب في الوصول إليها.

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وذلك عبر ثلاثة دوائر تظهر في الواجهة، ولكل دائرة منها لون مختلف ووظيفة مختلفة.

حيث ترمز الدائرة الأولى ذات اللون الأحمر إلى السعرات الحرارية التي قمت بحرقها نتيجة المجهود الذي بذلته.

وتشير الدائرة الثانية ذات اللون الأخضر إلى وقت التمارين التي قمت بها حديثًا، وثالثًا تعرض لك الدائرة الزرقاء المرة التي وقفت فيها طوال اليوم.

وتتبع الساعة حالة تحقيق الأهداف خلال اليوم الواحد، ولذلك تعود إلى حالة الصفر مع بداية اليوم الجديد.

طريقة تغيير الأهداف الرياضية في ساعة آبل:

تختلف الأهداف الرياضية بحسب كل شخص وحالته الصحية والرياضية، ولا يمكنك الوقوف لمدة طويلة إن كنت مصابًا في قدمك كمثال.

ولذا يجب أن تقوم بتغيير الأهداف الرياضية في الساعة لتناسب نشاطك اليومي والمجهود الذي تبذله داخل اليوم.

كما تختلف الأهداف بحسب النتيجة النهائية التي ترغب في تحقيقها، حيث تختلف مدة التمارين والسعرات الحرارية بين الشخص الذي يرغب في خسارة الوزن والشخص الذي يحاول زيادة الوزن أو بناء العضلات.

ويمكنك تغيير الأهداف عبر الخطوات التالية:

توجه إلى ساعة آبل ثم إبحث عن تطبيق الأنشطة، وبعد ذلك تجد أمامك زرًا يدعى تغيير الأهداف.

وعندما تدخل إلى قائمة تغيير الأهداف فإنك تستطيع تغيير كل هدف على حدة، وهذا يعني تغيير قيمة الدوائر جميعًا.

وتبدأ أولًا بتغيير قيمة السعرات الحرارية التي ترغب في حرقها، ثم تغيير مدة التمارين الرياضية التي ترغب في ممارستها، وأخيرًا تغيير قيمة الوقت الذي تحتاج للوقوف فيه يوميًا.

ويمكنك تغيير هذه القيم عبر الضغط على علامة + و – الموجودة على شاشة الساعة.

المميزات الأفضل في مجال تتبع الرياضة:

تسمح لك ساعة آبل بتتبع جميع الأنشطة التي تقوم بها، وكلما كانت الساعة من إصدار أحدث أصبحت النتائج أكثر دقة وشمولًا.

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وقد قدمت الساعة في الجيل الخامس خاصية تتبع الارتفاع عن الأرض، وهذا حتى تستشعر مخاطر السقوط وإرسال تنبيهات إلى الأشخاص الذين تحددهم بشكل سابق.

وتضيف الشركة دائمًا تمارين جديدة إلى الساعة، وهذا يجعلها أكثر تخصصًا في مجال الرياضة ومتابعتها.