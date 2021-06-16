أيقونات الآيفون … كيف تغيرها وتجعلها مختلفة

تُنتقد هواتف آيفون دائمًا بكونها لا تقبل التخصيص أو تغيير الأيقونات الخاصة بالتطبيقات.

ويتوجه الكثيرون لهواتف الأندرويد بل ويعتبرون تخصيص الأيقونات أحد أهم مميزات النظام.

ولكن يمكنك تغيير أيقونات آيفون وجعل التطبيقات تبدو بشكل مختلف عن الشكل الرسمي.

ويسمح لك تطبيق الاختصارات في آيفون بفعل هذا، ولا يتم ذلك بطريقة مباشرة، فأنت تقوم بتغيير شكل الاختصارات التي تؤدي للتطبيقات.

ولذلك فإن هذه العملية تطلب بعض المجهود والخطوات الإضافية، وهي أصعب قليلًا من تغير الأيقونات على هواتف الأندرويد.

خطوات تغيير أيقونات الآيفون:

يجب عليك التوجه إلى تطبيق الاختصارات في آيفون، وهو من تطبيقات النظام التي يتم تثبيتها مسبقًا.

وعندما تصل إلى تطبيق الاختصارات قم بالضغط على علامة الإضافة الموجودة في الأعلى ثم اختار إضافة اختصار.

ويمكنك تعديل الكثير من الأمور عبر تطبيق الاختصارات، ولكن نتحدث اليوم عن تغيير الأيقونات فقط.

وعندما تظهر لك الشاشة في الأعلى قم بالبحث عن ” فتح التطبيق”، وبعد ذلك قم باختيار التطبيق من القائمة عبر الضغط على زر اختيار أو Choose.

ثم قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى، ويمكنك تغيير اسم الاختصار من هنا وتغيير شكلها على واجهة الهاتف.

ويمكنك تغيير إسم الاختصار كما ترغب والأيقونة أيضًا، ولكن في البداية قم بإضافته إلى واجهة التطبيقات الرئيسية.

ويوجد مجموعة من الأيقونات التي يمكن تحميلها عبر الإنترنت، ولكن تستطيع أيضًا وضع الأيقونات التي ترغب فيها.

وحتى تتمكن من تغييرها قم بالضغط على الصورة الموجودة إلى جانب التطبيق ثم اضغط على اختيار الصورة أو الملف من ذاكرة الهاتف.

اقرأ أيضًا:

ويمكنك تعديل الصورة كما ترغب واختيار جزء منها كصورة أيقونة أو اختيارها كاملة.

وعندما تعود إلى الصفحة الرئيسية للتطبيقات تجد أمامك التطبيق مع الأيقونة الجديدة في الواجهة.

اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات ماك لزيادة الإنتاجية

ولكن تجد نسختين من نفس التطبيق على واجهة الهاتف، ويمكنك بالطبع حذف النسخة الأصلية من على الواجهة دون حذف التطبيق نفسه.

واذا قمت بحذف التطبيق الأصلي فإنك تفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق بالكامل حتى عبر النسخة التي قمنا بعملها.

وقد أطلقت آبل تطبيق الاختصارات في العام الماضي مع تحديثها iOS 14 الذي جلب الكثير من المميزات إلى هواتف آيفون.

اقرأ أيضًا:

ويسمح لك تطبيق الاختصارات بالقيام بالكثير من الأمور مثل تحويل مبالغ مالية إلى شخص عن طريق ضغطة زر.

وكذلك تستطيع وضع اختصار اتصال بأحدهم أو مراسلته مباشرةً، بالإضافة إلى مجموعة من الاختصارات المتعلقة بالمنازل الذكية والوصول إلى المنزل وغيرها من الأمور.

اقرأ أيضًا: 4 طرق مختلفة للتواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم