أكثر إضافات جوجل كروم استخداماً حول العالم

يمتلك متصفّح جوجل كروم الكثير من الإضافات، وهذا لأنها تأتي من مطوري مستقلين أو من شركات خاصة بعيدة عن جوجل.

ولكن بسبب عدد الإضافات الكبيرة الموجودة في جوجل كروم، فإن جزء كبير منها يظل مجهولًا، ولذلك نجمع لكم اليوم أهم الإضافات التي يمكنكم استخدامها فيه.

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وتأتي هذه الإضافة لتكون أفضل إضافة منع الإعلانات في جوجل كروم، حيث تمنع هذه الإضافة جميع الإعلانات من الظهور.

وعلى عكس إضافة Adblock Plus المشهورة، فإنها لا تسمح بمرور أي إعلان حتى إن كان لرعاة الأداة.

وتأتي هذه الأداة مجاناً ومفتوحة المصدر بالكامل لتصبح بدون رقابة على الإطلاق، وهذا ما يجعلها مميزة عن غيرها.

إضافة AutoMute:

وتعتمد الكثير من الصفحات والمواقع على المقاطع الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تعمل مباشرةً عند دخولك إليها.

وعلى الرغم من أن مثل هذه المواقع والصفحات لا تؤثر كثيراً على سرعة الانترنت، إلا أنها تكون مزعجة.

وتجعل إضافة Automute جميع الملفات الصوتية أو الفيديو تعمل بصمت، ويمكنك السماح لبعض الموقع أن تعمل بالصوت مباشرةً .

تسمح لك هذه الأداة بإستخدام الأشكال الرمزية الخاصة بك، وهي مثل Bitmoji من آبل أو فيسبوك.

وهي تقدم الكثير من الاختيارات والتعديلات المتقدمة التي تتفوق على ما تقدمه Apple أو فيس بوك من هذه الأداة.

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ويمكنك استخدام هذه الأشكال مع جميع المواقع سواءً كانت تدعمها أم لا.

تتيح لك هذه الإضافة التحكم في حاسب أي شخص يقوم بتثبيتها ويعطيك صلاحيات لهذا، وهي تعطيك صلاحيات كاملة للتحكم في الجهاز عبر جوجل كروم.

وتأتي الإضافة مجانية ويمكن ربطها بالهاتف حتى تتحكم من خلاله، ويمكنك تثبيت أي نسخة ترغب فيها من الإضافة سواء لنظام ويندوز أو ماك.

تساعدك هذه الإضافة على زيادة حجم الصور إن كانت صغيرة، وهي تعمل على زيادة حجمها في نافذة طائرة تقف على رأس الفأرة الخاصة بك.

وتسمح لك الإضافة برؤية الحجم الكامل للصورة دون الحاجة لفتحها في صفحة منفصلة.

تعمل هذه الإضافة على تعديل تصميم الصفحات في جوجل كروم لتصبح طباعتها أمرًا سهل.

وهي تعمل على إزالة جميع الإعلانات والقوائم من الصفحة لتتمكن من طباعة النص فقط دون أي محتويات أخرى.

تسمح لك هذه الإضافة بعرض النص فقط في الصفحة مع التخلي عن الصور والمحتويات الأخرى، وهي تفيد من يرغبون في قراءة مستند ما دون أي إزعاج.

وهي تساعدك أيضاً على التركيز في القراءة دون أي تشتت.