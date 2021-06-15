Razer تعلن عن حاسب محمول للألعاب بمعالج AMD

لطالما كانت شركة Razer من مناصري شركة إنتل، على الأقل فيما يتعلق بأجهزة الحواسيب الخاصة بها.

ولم تستخدم حتى وقت قريب إلا معالج Core i7 بقوة 45 واط في أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بها.

وتقدم Razer الآن أول حاسب محمول يعمل بنظام AMD، وهو Razer Blade 14 الجديد.

ويعتبر معالج AMD الذي اختارته Razer لاستخدامه في Blade 14 هو Ryzen 9 5900HX. وهو معالج ثماني النواة مع سرعة معززة تبلغ 4.6 جيجاهرتز.

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وتتعهد الشركة بأن الحاسب قوي بما فيه الكفاية كما أنه يظل يتمتع بعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

وبالنظر إلى كونه حاسبًا محمولًا بقياس 14 إنشًا، فإن Razer اجتهدت هنا. وأشارت الشركة إلى أن معظم أجهزة الحاسب بهذا القياس لا تقدم سوى ما يصل إلى معالج الرسومات NVIDIA GeForce RTX 3060. ولكن Blade 14 الجديد يقدم NVIDIA GeForce RTX 3080.

ويمكنك أيضًا الحصول عليه مع شاشة بدقة QHD وبمعدل تحديث 165 هرتز، وهو شيء شوهد كثيرًا في أحدث جيل من أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب بقياس 15.6 إنشًا.

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وقالت Razer: عندما قدمنا ​​Blade 14 في عام 2013، تحدت Razer الصناعة من خلال التفكير بشكل أكبر مع حجم أصغر.

وأضافت: يهدف Blade 14 الجديد إلى إحداث تغيير جذري في الصناعة مرة أخرى من خلال الجمع بين خبرة Razer التي تبلغ عقدًا من الزمن في تصنيع أجهزة ألعاب الفائقة الصغر والعالية الجودة مع قوة وكفاءة معالجات AMD Ryzen. ويسعدنا أن نقدم أفضل تجربة ألعاب محمولة للاعبين باستخدام Razer Blade 14.

Razer تعلن عن Blade 14:

يأتي Razer Blade 14 بسماكة ثلثي إنش، لذا فهو أنحف حاسب محمول للألعاب بقياس 14 إنشًا مزود برسومات NVIDIA GeForce RTX.

ويبدأ سعر Razer Blade 14 الذي يعمل بتقنية AMD Ryzen بسعر 1800 دولار، وهو متاح اليوم.

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وأعلنت Razer أيضًا عن شاحن USB-C GaN الذي يمكنه شحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد بإجمالي ناتج يبلغ 130 واط.

ويوجد منفذين USB من النوع C ومنفذين USB من النوع A، ويمكنك الحصول على 100 واط من خلال الأول و 18 واط من خلال الأخير.

وينصب التركيز الكبير هنا على الحجم، حيث قارنته الشركة بشاحن MSI بنفس الحجم ووجدت أنه أصغر بنسبة 56 في المئة. وهو أصغر بنسبة 48 في المئة من Anker Atom PD4.

ويتوفر شاحن USB-C GaN الآن بسعر 180 دولار.

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كما أعلنت الشركة عن Razer Raptor 27، وهي أول شاشة في العالم تحصل على شهادة THX. وتتميز بدقة QHD، ومعدل تحديث 165 هرتز، ووقت استجابة 1 ميلي ثانية، لذلك من الواضح أنها مصممة للألعاب.

ومع شهادة THX، فإن Razer تركز على الألوان. وتميل شاشات الألعاب من الناحية التاريخية إلى تحقيق معدل التحديث العالي والتضحية بأي شيء آخر.

وتعد Razer بمجموعة ألوان DCI-P3 واسعة بنسبة 95 في المئة ودعم HDR400 في Raptor 27. التي تتوفر في الربع الثالث مقابل 800 دولار.

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