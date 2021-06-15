5 أسباب لاستخدام خدمة صور جوجل حتى بدون ميزة التخزين المجانية

تعتبر خدمة صور جوجل واحدة من أفضل منتجات شركة جوجل بعد خدمتي البحث والخرائط، ومع ذلك، بعد إعلان نهاية ميزة التخزين غير المحدود انخفضت شعبية الخدمة قليلًا.

فاعتبارًا من الأول من شهر يونيو الحالي لن تتمكن من عمل نسخة احتياطية للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك مجانًا.

ومع إغلاق هذه الميزة بدأ الكثير من المستخدمين في البحث عن بديل، ولكن مع ذلك فإن خدمة صور جوجل لا يزال الخيار الأفضل.

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في السطور القادمة سنلقي نظرة على بعض الأسباب التي تجعل خدمة صور جوجل هي الأفضل على الرغم من أن الميزة الأكثر شهرة قد تم إيقافها.

وظيفة البحث القوية:

إذا قمت بالتبديل إلى خدمة أخرى، فمن المحتمل أن تكون أداة البحث في خدمة صور جوجل هي أول ميزة سوف تفتقدها.

وذلك لأن خوارزمية التعرف على الصورة في الخدمة فريدة من نوعها وغير موجودة في أي خدمة أخرى، حيث تتيح لك البحث عن أي شيء.

ويمكنك البحث بأي كلمة مفتاحية، وسوف تقدم لك الخدمة نتيجة البحث من مكتبة الصور الخاصة بك على الفور.

وإذا كنت تبحث عن اسم شخص ما، فسوف تتضمن النتائج صورا لهذا الشخص فقط، وتحتوي صفحة البحث أيضا على قسم (خرائطك) Your map.

حيث يمكنك الإشارة إلى مكان ما على الخريطة، وستقوم الخدمة بسحب الصور المتعلقة بزيارتك إلى هذه المنطقة.

دعم معظم أنظمة التشغيل:

تدعم الخدمة جميع أنظمة التشغيل والأجهزة، مما يجعل من السهل عرض الصور أو مشاركة الصور عبر جميع المنصات التي تستخدمها.

ويمكنك استخدامها عبر أنظمة تشغيل أندرويد وآي أوإس ومتصفحات الويب، وعلى جهاز أندرويد تي في أو أي أجهزة مماثلة.

ويعتبر إصدار الويب الخاص بالخدمة مثيرة للإعجاب مثل التطبيق، حيث تتيح لك تنزيل الصور على حاسوبك وتحريرها ومشاركتها مع الآخرين.

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ميزات ممتعة وفريدة من نوعها:

أضافت الخدمة العديد من الميزات على مر السنين، مثل ميزة (الذكريات) Memories التي تتيح لك استعراض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك القديمة.

وتعتبر إضافة جيدة للأشخاص الذين لديهم العديد من الصور وليس لديهم وقت للبحث عنها.

كما أن ميزة (الأحداث) Creation هي ميزة فريدة تقوم تلقائيا بإنشاء عروض الشرائح وأفلاما وصور سينمائية من صورك المحفوظة.

وتقوم الخدمة بإضافة العديد من الوظائف والميزات الجديدة بصورة مستمرة قد لا تجدها في الخدمات الأخرى، لذلك قد تفقد الكثير إذا قمت بالتبديل.

التكامل مع تطبيق عدسة جوجل:

مع أن خدمة (عدسة جوجل) Google Lens لها تطبيق خاص به، إلا أنها أكثر ملاءمة لاستخدامها مع خدمة صور جوجل.

على سبيل المثال: إذا قمت بفتح صورة تحتوي على نص في التطبيق، فيمكنك نسخ النص على الفور، وترجمته، والاستماع إليه والبحث عنه.

وباستخدام ميزة العدسة، يمكنك تحديد كلمة محددة أو الجملة بأكملها، وإرسال النص مباشرة إلى حاسوبك.

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خدمة صور جوجل لا توجد لها منافس حقيقي:

هناك العديد من خدمات تخزين الصور متاحة للاستخدام مجانًا، لكن من الصعب أن تُجادل أن أي منهم قد وصل إلى مستوى خدمة صور جوجل.

فأقرب منافس هي خدمة (صور أي كلاود) المقدمة من شركة آبل، والتي تقدم 5 جيجابايت فقط من مساحة التخزين المجانية.

ومع ذلك هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعل خدمة صور جوجل هو الأفضل مقارنة بخدمة الصور التي تقدمها آبل.

حيث أن خدمة صور جوجل تشمل العديد من المميزات، مثل محرر الصور، وخيارات مشاركة الصور والدردشة مع الأشخاص وغيرها.

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