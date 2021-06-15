كيفية حذف حساب خدمة معرفة رقم المتصل Truecaller

تعتبر خدمة معرفة رقم المتصل تروكولر Truecaller أحد الخدمات الأساسية التي يجب عليك تثبيتها على هاتفك فور اقتناءه.

وهذا لأنها تعمل على حمايتك من الاتصالات المزعجة،وتكشف لك المتصلين من أرقام غير مسجلة لديك أو المتصلين المزعجين.

وتستخدم الخدمة قاعدة بيانات مبنية على المستخدمين المشتركين فيها، وذلك عن طريق الوصول إلى جهات الاتصال التي يمتلكونها على هاتفهم.

ولذا لا تحتاج لإدخال رقم هاتفك في خدمة معرفة رقم المتصل Truecaller طالما كان شخص ما يمتلك رقمك، وكان مشتركًا في الخدمة.

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وعلى الرغم من وجود الكثير من الشكوك حول خصوصية المشتركين في الخدمة، إلا أن الملايين حول العالم يستخدمونها.

وهذا ما يجعل قاعدة بياناتها تزداد بسرعة كبيرة، وقد تجد أن رقم هاتفك مسجل تحت إسم لا يعجبك أو ترغب في الإختفاء من عليها، ولهذا إليك طريقة حذف حسابك ضمن الخدمة.

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خطوات حذف الحساب ضمن خدمة معرفة رقم المتصل:

ويمكنك حذف حسابك ضمن خدمة معرفة رقم المتصل Truecaller إن كنت ترغب في ذلك أو كنت تفضل الحفاظ على خصوصيتك.

وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى تطبيق Turecaller على الهاتف وتشغيله.

الضغط على علامة القائمة في الجزء الأعلى من الشاشة.



وبعد ذلك قم بالضغط على مركز الخصوصية Privacy Center



البحث عن اختيار Deactivate الموجود فيه، ومن ثم الضغط عليه لحذف الحساب نهائياً.

وفي هواتف IOS يظهر لك سؤال إن كنت ترغب في حذف بياناتك من على الخدمة أم لا.

وإذا لم تختر حذف بياناتك على الخدمة فإنك لن تختفي من عليها.

وعندما تنتهي من هذه الخطوات تكون قد حذفت حسابك من تروكولر نهائيًا.

وإذا كنت ترغب في العودة لاستخدام الخدمة مجدداً يجب عليك أن تشترك فيها من البداية.

مميزات حذف الحساب من تروكولر:

تمثل خدمة معرفة رقم المتصل truecaller اختراقًا واضحًا للخصوصية، وهو ما لا يفضله البعض.

وهذا لأن التطبيق لن يعمل على هاتفك إلا بعد إعطائه الصلاحية للوصول إلى سجل جهات الاتصال الخاصة بك.

وتوجد بعض المميزات في تطبيق Truecaller تجعلك تشعر باختراق الخصوصية بشكل أكبر، وهي مثل التنبيه قبل وصول المكالمة إليك بثوان معدودة.

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أو إخبارك إن كانت جهة الاتصال تجري مكالمة الآن أم لا، ومتى كان آخر ظهور له على المنصة.

ومما لا شك فيه أن الشركة تجمع أرقام الهواتف من خلال هذه الخدمة وتستخدمها في توجيه الإعلانات بشكل أفضل.

وقد يتم بيع هذه الأرقام إلى بعض الشركات المحلية التي تعمل في مجال الإعلانات.