كيفية التحقق من عدد دورات شحن بطارية حاسوب ماك بوك

تقدم أحدث حواسيب ماك بوك من آبل عمر بطارية مثير للإعجاب خاصة الحواسيب التي تعمل بمعالج M1 الجديد.

ولكن مثل جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، فإن العمر الفعلي للبطارية تمليه عدد دورات الشحن التي مرت بها.

فكلما كنت تستخدم حاسوب ماك بوك الخاص بك، فإن بطاريتها تمر دون دورات الشحن، حيث تكمل دورة الشحن عند استخدام كامل طاقة البطارية، وليس خلال دورة شحن واحدة.

على سبيل المثال: إذا قمت بإعادة شحن الحاسوب بالكامل بعد استخدام 50% فقط من طاقة البطارية، فستُحسب عملية الشحن هذه كدورة واحدة بدلا من اثنين.

ومن ثم بالنظر إلى كيفية تسجيل الدورات في حاسوب ماك بوك، قد يستغرق الأمر عدة أيام لاستكمال دورة شحن واحدة.

إقرا أيضًا: 6 طرق تساعدك في إطالة عمر بطارية حاسوب ويندوز 10 المحمول



وتحتوي بطارية حاسوب ماك بوك على عدد محدود من دورات الشحن قبل أن تلاحظ انخفاض الأداء.

لكن الخبر السار هو أن معظم حواسيب ماك المحمولة الحديثة تقدم 1000 دورة شحن قبل أن يلزم استبدال البطارية.

إقرا أيضًا: 5 أدوات رائعة تساعدك في تحسين تجربة استخدام حاسوب ماك

كيفية معرفة عدد دورات شحن بطارية حاسوب ماك بوك:

اضغط على رمز آبل في أعلى الجهة اليسرى من شريط القوائم.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (حول حاسوب ماك) About This Mac.

اضغط على علامة التبويب (نظرة عامة) Overview في النافذة التي تظهر لك، .

اضغط على خيار (تقرير النظام) System Report.

في الجهة اليسرى من النافذة، اضغط على خيار (الطاقة) Power.

ضمن قسم (المعلومات الصحية) Health Information يمكنك معرفة عدد دورات الشحن الحالية بجوار خيار (عدد الدورات) Cycle Count.

في النافذة نفسها يمكنك معرفة حالة بطارية حاسوب ماك، حيث تقدم معظم حواسيب ماك الحديثة عدد دورات بحد أقصى 1000 دورة شحن.

لذا إذا كان حاسوبك قديمًا نوعًا ما فمن الأفضل التحقق من دورات الشحن التي مرت بها بطارية الحاسوب والقيام باستبدالها فورًا لاستعادة عمل الحاسوب بطاقته القصوى.

إقرا أيضًا: هل يجب عليك الترقية إلى حاسوب ماك جديد؟